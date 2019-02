Spahn: Können Krebs in 10 bis 20 Jahren besiegen CC-Editor öffnen

Auf der Bildschirmdarstellung einer Magnetresonanz-(MR)-Mammographie ist ein winziger Tumor in der Brust einer Patientin zu sehen. Foto: dpa

Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält es für möglich, dass in zehn bis 20 Jahren keine Menschen mehr an Krebs erkranken. Derzeit ist fast jeder vierte Todesfall in Deutschland auf Krebs zurückzuführen.