Cybersicherheit: Die Naivität ist erschreckend

Gefahren im Netz: Cyberkriminalität wird immer noch unterschätzt. Foto: dpa/Oliver Berg

Osnabrück. Die Bundesregierung will Deutschland endlich besser gegen Cyberangriffe von innen und außen schützen. Bis 2023 sollen 200 Millionen Euro in eine neue Agentur für Innovation in der Cybersicherheit fließen. Wird nun alles besser? Wohl kaum, meint unser Kommentator.