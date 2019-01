Beamte der Bundespolizei führen einen der Terrorverdächtigen in Karlsruhe aus einem Helikopter. Foto: Fabian Sommer

Karlsruhe. Zwei der drei wegen Terrorverdachts in Schleswig-Holstein festgenommenen Iraker sind noch am Mittwochabend in Untersuchungshaft gekommen. Den beiden 23-Jährigen, Shahin F. und Hersh F., wird vorgeworfen, in Deutschland einen islamistisch motivierten Anschlag geplant zu haben.