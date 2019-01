Ein Gleis führt auf das Lagertor zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu. Heute wird im Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Foto: Daniel Naupold

Berlin. Millionen Menschen haben die deutschen Nationalsozialisten getötet. Vor dem Bundestag erinnert der israelische Historiker Friedländer an sie - und an seine Eltern, die in Auschwitz ermordet wurden.