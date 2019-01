Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Addis Abeba angekommen. Foto: Britta Pedersen

Addis Abeba. Es ist viel in Bewegung in Äthiopien. Der neue Ministerpräsident ist dabei, das Land am Horn von Afrika zu verändern. Bundespräsident Steinmeier ist beeindruckt und verspricht deutsche Hilfe. Er mahnt aber auch zur Geduld.