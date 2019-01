London. Am Dienstag, 29. Januar, steht das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen erneut im britischen Unterhaus zur Abstimmung. Verfolgen Sie hier alle Entwicklungen ab 16 Uhr in unserem Liveblog.

Die britische Premierministerin Theresa May will am Dienstag die Abgeordneten in London über einen „Plan B“ zum EU-Austritt abstimmen lassen. Ein zwischen ihr und Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen war zuvor im Parlament durchgefallen. Überzeugt ihre Brexit-Vorlage im zweiten Anlauf? Über Neuigkeiten und Reaktionen informieren wir Sie hier ab Dienstag, 29. Januar, 16 Uhr: