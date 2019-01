Holocaust-Gedenken: Reden und Kränze reichen nicht

Osnabrück. Auschwitz wurde zum Symbol der grausamen NS-Verbrechen an den Juden, und der 27. Januar 1945, Tag der Befreiung des Vernichtungslagers, zum Tag des Gedenkens. Doch angesichts des wieder präsenten Antisemitismus scheinen die alljährlichen klugen Worte und Kranzniederlegungen ihre Wirkung zu verfehlen. Was tun gegen Hass und Verblendung?

Der Holocaust-Gedenktag folgt festen Ritualen: In Reden fallen kluge, mahnende Worte, es werden Kränze niedergelegt, Schweigeminuten gehalten, im TV laufen erschütternde Dokumentationen und preisgekrönte Spielfilme. Aber reicht das, um Rassenwahn nie wieder zuzulassen? Nein. Trotz des redlichen Bemühens, die Erinnerung an den Völkermord der Nazis zu bewahren, werden Fremdenhass und Antisemitismus in Europa schleichend wieder salonfähig. Relativierungen der Shoah sind keine Ausrutscher, der Hass auf Juden ist präsent. Und wird auch hierzulande genährt, von geschichtsvergessenen Deutschen genauso wie von hasserfüllten Zuwanderern. Und im Bundestag sitzt eine Partei, die Rassismus in ihren Reihen mindestens duldet, wenn nicht gar medienwirksam einsetzt. Nein, all die Filme, Reden und Kränze reichen nicht. Erinnerungen wachhalten ist das Eine, sich persönlich gegen Hass, Vorurteile und Verblendung zu stellen das Andere. Letzteres scheint nötiger denn je.

Wer dennoch meint, die Nazizeit habe nichts mit ihm zu tun, sollte Auschwitz besuchen, die schlimmste Todesfabrik von allen. Wer einmal dort war, wird den Anblick der Schuh-Berge, der Tonnen von Menschenhaar, der Baracken und Ruinen der Krematorien, ja das schiere Ausmaß dieses unfassbaren Verbrechens nie wieder vergessen. Und das ist richtig so.