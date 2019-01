FDP will Europawahlprogramm beschließen und Kandidaten küren MEC öffnen

Zur Spitzenkandidatin soll Nicola Beer gewählt werden. Foto: Sebastian Gollnow

Berlin. Bei ihrem Europaparteitag will die FDP ihre Kandidaten für die Wahl zum EU-Parlament am 26. Mai küren. Die Delegierten wollen in Berlin außerdem das Wahlprogramm beschließen.