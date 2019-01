Teilnehmer der „Gelbwesten“-Proteste versammeln sich in der Nähe des Arc de Triomphe, bevor sie durch Paris marschieren. Foto: Michel Euler/AP

Paris. Tausende „Gelbwesten“ sind in Frankreich wieder auf die Straße gegangen. Proteste gab es in Paris und anderen Städten im Land, wie der Nachrichtensender Franceinfo am Samstag berichtete.