Berlin. Der Kompromiss für einen schrittweisen Kohleausstieg bis spätestens 2038 wird gemischt aufgenommen: Die Verhandler loben die Einigung, Umweltverbänden geht der Ausstieg zu langsam.

Der Vorsitzende der Kohlekommission, Ronald Pofalla (CDU), hat das Ergebnis mit einem Kohleausstieg bis spätestens 2038 als "historischen Tag" gewürdigt. Der frühere Chef des Bundeskanzleramts und heutige Bahn-Vorstand Pofalla ist einer von vier Vorsitzenden der Kommission, die am Samstag ihren Kompromiss vorstellten.

Die Kohleverstromung wird 2038 in Deutschland beendet. Damit hat die Kohlekommission den Auftrag, den sie von der Bundesregierung hatte, erfüllt. Ronald Pofalla, Vorsitzender der Kohlekommission

Der Co-Vorsitzende der Kohlekommission, Stanislaw Tillich, lobte ausdrücklich das Engagement des Bundes, vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländern jährlich zwei Milliarden Euro Ausgleich zu zahlen.



Die Menschen in den Regionen haben jetzt eine klare Perspektive. Stanislaw Tillich, früherer Ministerpräsident von Sachsen

Der Umweltverband Greenpeace lobte die Erfolge wie ein Fahrplan zum Ausstieg aus der Braunkohle, mahnte jedoch, der Bericht habe einen gravierenden Fehler, weil das Tempo nicht stimme und der Ausstieg zu spät komme.



Erst im Jahr 2038 aus der Kohle auszusteigen, ist für Greenpeace inakzeptabel. Aber nach Jahren im klimapolitischen Wachkoma bewegt sich Deutschland zumindest wieder. (...) Der Kohlezug hat den Bahnhof verlassen gestern Abend und ist nicht mehr aufzuhalten. Martin Kaiser, Greenpeace-Geschäftsführer

Der Direktor des auf Energiefachfragen spezialisierten Instituts Agora Energiewende, Patrick Graichen, lobt den Kompromiss:



Der heute ausgehandelte Kohlekonsens zeigt eindrucksvoll, dass sich gesellschaftliche Großkonflikte in Deutschland immer noch gemeinschaftlich lösen lassen. Er ist damit eine Sternstunde für unser politisches System. Patrick Graichen, Direktor des Instituts "Agora Energiewende"

Der Präsident des Deutschen Naturschutzrings DNR, Kai Niebert, beurteilt den Kompromiss pragmatisch:

Besser schlechten Klimaschutz als gar keinen Klimaschutz. Kai Niebert, Präsident des Naturschutzrings DNR

Scharfe Worte kommen vom Aktionsbündnis "Ende Gelände".

Mit dem von der Kohlekommission verabschiedeten Konzept werde es unmöglich, das Paris-Ziel zu erreichen und die Erderwärmung bei weniger als 1,5 Grad zu halten, kritisierte Nike Mahlhaus, Sprecherin des bundesweiten Aktionsbündnisses "Ende Gelände".



Noch 20 Jahre Kohlekraft sind 20 Jahre Kohlekraft zu viel. Dem stellen wir uns entgegen. Nike Mahlhaus, Sprecherin des bundesweiten Aktionsbündnisses "Ende Gelände"

Was mit dem Hambacher Wald und den bedrohten Dörfern an den Tagebauen passiere, stehe nicht fest. Das Aktionsbündnis werde am Freitag in einer Protestaktion die Straßen am Berliner Invalidenpark "fluten". Die Proteste im Hambacher Forst seien erst der Anfang gewesen.

