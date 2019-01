Gerry Weber braucht ein Facelift für die Zukunft

Osnabrück. Der Modekonzern Gerry Weber meldet Insolvenz an. Unerwartet kommt dieser Schritt nicht. Doch was muss das Traditionshaus tun, um doch noch die Kurve zu bekommen, und mit der Konkurrenz Schritt zu halten? Ein Kommentar.

Nun also doch: Der Haller Modekonzern Gerry Weber hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Damit ist eingetreten, was sich in den vergangenen Wochen und Monaten bereits angekündigt hat. Wieder und wieder musste das Ergebnis nach unten korrigiert werden, zuletzt lag sogar die zum Unternehmen zugehörige Erfolgsmarke Hallhuber unter den Erwartungen. Jetzt wurde - noch vor Abschluss der Frist Ende Januar - die Reißleine gezogen.

Das endgültige Aus für die Traditionsmarke ist diese Nachricht nicht. Ziel ist weiterhin die Sanierung. Damit reiht sich Gerry Weber ein in eine ganze Reihe von Modeunternehmen, die diesen Weg in jüngster Vergangenheit gegangen sind. SinnLeffers und auch Arcandor sind nur einige Beispiele. Wenn der Plan aufgehen soll, braucht es bei Gerry Weber jedoch mehr als nur ein Facelift.

Das Image der Haller hat gelitten, die Kollektionen fehlt der moderne Touch. Hinzu kommt die Baustelle Onlinehandel. Hier ist Gerry Weber schon einmal mit der Premiummarke gr8tful, die nur über den Onlineshop vertrieben wurde, nach wenigen Monaten gescheitert.

Um die Kurve zu kriegen müssen die Verantwortlichen Gas geben. Deutsche Marken wie Brax machen vor, dass man im Markt bestehen kann - auch Dank E-Commerce. Eine intelligente Verknüpfung von stationärem und digitalem Handel ist die Zukunft. Das muss Gerry Weber lernen, um im Markt zu bestehen.