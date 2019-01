Addis Abeba . In Äthiopien ist die Wirtschaft des Landes schneller gewachsen als in jedem anderen Land der Welt. Der 100-Millionen- Einwohner- Staat in Zentralafrika, lange ein Inbegriff von Armut und Hunger, hat sich zu einem Wirtschaftsmotor entwickelt. Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht es jetzt darum, den „Reformkurs des Landes zu stützen“.

Bei einem dreitägigen Besuchs in Äthiopien lotet das Staatsoberhaupt Möglichkeiten zur Kooperation „auf Augenhöhe“ aus. Am heutigen Montag ( 28.1) trifft Steinmeier in Addis Abeba die neue Staatspräsidentin Sahle-Work Zewde und den reformorientierten Ministerpräsidenten Abiy Ahmed, der die Repressionen des früheren autokratischen Regimes abbauen will. Deutschland als wirtschaftlich starkes Land sollte nicht nur politische Unterstützung leisten, sondern auch ökonomische Impulse geben, sagte der Präsident. Auch deshalb wird Steinmeier von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

In einem Interview mit der „Deutschen Welle“ wies Steinmeier „auf den geradezu atemberaubenden Wandel" hin, den Äthiopien seit dem Amtsantritt Abiys im April vergangenen Jahres erfahren habe. „Ich hoffe, die Bevölkerung hat Geduld, und die politische Führung behält ihre Beharrlichkeit." Tatsächlich hat in Äthiopien das durchschnittliche Wachstum in den letzten Jahren über zehn Prozent betragen.

Ein Überflieger

Die UNO spricht von einem „Überflieger“, Entwicklungsorganisationen loben die effektiven Programme zur Armutsbekämpfung, es ist die Rede vom „Wunder am Nil“. Diesen Aufbruch befördert hat auch ein historischer Friedensschluss. Im Juli 2018 reichten der äthiopische Premier Abiy Ahmed und der Präsident von Eritrea , Isalas Afwarki, nach Jahrzehnten der Feindschaft einander die Hand – mit der Folge, dass der Handel erblühte und die Hoffnung auf ein Ende der massenhaften Abwanderung stieg.

Steinmeier äußerte sich im Interview auch zur Afrikanischen Union (AU), deren Sitz Addis Abeba ist. Für diese Union gelte Ähnliches wie für die EU: „Ein solcher Zusammenschluss kann immer nur so stark sein, wie die Mitglieder ihn machen. In Fragen der Friedenssicherung ist die AU sehr viel effektiver geworden als noch vor 10 oder 20 Jahren", mahnt Steinmeier. Er forderte grundsätzlich einen anderen, aufgeklärteren Blick auf Afrika.

„Es gibt nicht das Afrika, es gibt unterschiedliche Afrikas". Europa müsse auf dem Kontinent präsenter sein und Kooperation auf Augenhöhe anbieten. Die Zielsetzung in politischen Gesprächen sei, dass sich „das Gegenüber als wertgeschätzter Partner verstanden fühlt. In manchen Bereichen gelingt uns das, in vielen anderen leider noch nicht." Er hoffe, dass in vielen afrikanischen Staaten „der Wille und der Ehrgeiz wächst, selbstbewusst und weniger anklagend auf Annäherungen europäischer Staaten zu schauen. Miteinander zu kommunizieren, sei „ ein beidseitiger Vorgang“. Aber der größere Beitrag dazu müsse von den Europäern kommen."

Anzeige Anzeige

Noch immer Hunger

Der Vize-Präsident der Welthungerhilfe, Agrarökonom Joachim von Braun, gehört auch zur Delegation des Bundespräsidenten. Laut dem Welthunger-Index ist die Hungersituation in Äthiopien zwar nach wie vor ernst, aber sie verbessert sich dank einer Reihe von Programmen. Die Welthungerhilfe ist seit 1972 mit einem eigenen Landesbüro in Addis Abeba in Äthiopien tätig. Derzeit gibt es neun laufende Projekte in den Regionen Afar, Amhara und Oromia. Die Menschen leiden besonders unter der schlechten Wasserversorgung. Durchschnittlich verfügen Bewohner der ländlichen Gebiete über vier Liter Wasser pro Tag – das sind elf Liter unter dem festgelegten Mindeststandard. Die Welthungerhilfe repariert Brunnen, installiert Solarpumpen und Wassertanks und verteilt mobile Wasserfilter.

Einem breiten Publikum bekannt sind die Aktivitäten des 2014 gestorbenen Schauspielers Karlheinz Böhm gegen den Hunger in Äthiopien. Als Gründer der Stiftung „Menschen für Menschen“ war Böhm aktiv nach dem Motto „Hilfe zur Selbstentwicklung“ . Schockiert von der Hungersnot in Äthiopien bewegte vor über 30 Jahren auch irische Sänger Bob Geldof zahlreiche Weltstars zur Aufnahme eines Benefizsongs. Die im Winter 1984 veröffentliche Single „Do they know it’s Christmas?“ wurde schon in der ersten Woche eine Million Mal verkauft und spielte einen zweistelligen Millionenbetrag ein. Es folgten weltweit vermarktete „Live Aid“-Konzerte.