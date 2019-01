Berlin. Wo ist eigentlich Paul Ziemiak, der neue Generalsekretär der CDU? Es war eine kleine Sensation, als der 33-Jährige von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in das Machtzentrum der Christdemokraten geholt wurde. Das war am 8. Dezember – seither war von dem einstigen Chef der Jungen Union wenig zu hören.

Die lange Weihnachtspause kam dem durchaus umstrittenen Generalsekretär gelegen. So konnte in den Hintergrund geraten, dass der CDU-Bundesparteitag Ziemiak mit nur 62,8 Prozent der Stimmen ins Amt gehievt hatte – was eine Ohrfeige bedeutet. Dies sei ein „ehrliches Ergebnis“, sagte der frisch Gewählte leicht geschockt. „Ehrlich“ wird es in der Politik genannt, wenn Wahlergebnisse schlecht ausfallen. Der Denkzettel kam nicht ohne Grund: Ziemiak galt als Unterstützer der NRW-Kandidaten Jens Spahn und Friedrich Merz, die erfolglos gegen Kramp-Karrenbauer angetreten waren.

Ausdrücke wie „Verrat“ oder „Wendehals“ oder „Seitenwechsel“ waren im konservativen Flügel zu hören, weil Ziemiak nach anfänglicher Absage dann doch an die Seite von „AKK“ (so das Parteikürzel) wechselte. Kein angenehmer Start für den Neuen. Wie heikel seine Aufgabe werden würde, wusste der neue Generalsekretär selbst am besten. Es gehe nicht um einzelne Personen, rechtfertigte sich Ziemiak. „Es geht um die Geschlossenheit der CDU.“

Diese war tatsächlich gefährdet. Für die neue Vorsitzende wurde es eine echte Herausforderung, Frieden zu machen mit Merz und dessen Anhängern. Der 63-jährige Manager war ihr bei der CDU-Vorstandswahl mit 48 Prozent der Stimmen denkbar knapp unterlegen. Der Wirtschaftsflügel forderte ein Ministeramt als „Abfindung“ für Merz. Dies lehnten die Kanzlerin wie auch die neue Chefin aber ab. Inzwischen kehrte der Wirtschaftsjurist zum Mega-Unternehmen BlackRock zurück. Sein Politik-Intermezzo scheint beendet.

Auf Distanz zu Merkel

Ist Ziemiak jetzt der konservative Flügelmann für „AKK“? Im Interview mit der „Rheinischen Post“ erweist sich der neue Generalsekretär als wendig. „Es gibt nur eine CDU. Wir müssen das Profil insgesamt schärfen.“ In den Klausuren zu Jahresanfang – zum Beispiel bei den CDU-Bundestagsabgeordneten aus Niedersachsen – zeigt sich Ziemiak dem Vernehmen nach zurückhaltend. „Pointierte Positionen – das war einmal“, heißt es. Der 33-Jährige sei plötzlich zahm und trete wie ein „Sprecher“ der CDU-Chefin auf.

Das war auf dem CDU-Bundesparteitag 2016 in Essen anders. Mit seinem Freund Spahn hatte Ziemiak gegen den Willen der damaligen Parteichefin Angela Merkel die Doppelpass-Lösung für junge Ausländer gekippt. Ziemiak gehörte zu jenen, die Merkel vorwarfen, sie habe die Partei – in der Flüchtlings-, Sozial- oder Sicherheitspolitik – zu weit nach links gerückt. Ziemiaks Distanz zum Migrationskurs der Kanzlerin ist mit Blick auf seine eigene Biografie überraschend: Er wurde als Sohn von Aussiedlern im polnischen Stettin geboren, kam erst mit drei Jahren nach Nordrhein-Westfalen, lebte zusammen mit den Eltern – zwei Ärzten – und seinem Bruder zunächst in einem Auffanglager und lernte erst später Deutsch.

Aber Ziemiak erwies sich als Kämpfer und als einer, der Netzwerke zu knüpfen versteht. In die Junge Union(JU) in Iserlohn trat er schon als Vierzehnjähriger ein. Sein Jurastudium in Münster und Osnabrück schloss Ziemiak nicht ab, was er im Gegensatz zu anderen Politikern nicht verschleiert: „Waren Sie zu faul, oder hatten Sie nur zu viel Politik im Kopf?“ – auch dieser Frage weicht Ziemiak nicht aus. „Weder noch. Ich bin durchs erste juristische Staatsexamen gefallen, da kam viel zusammen. Auch ein schwerer Verlust in meiner Familie.“ r Ziemiak verlot mit 23 Jahren seine Mutter, die lange an Krebs litt.

Zeitgleich verfolgte er zielstrebig seine politische Karriere. 2014 setzte er sich bei der Wahl des JU-Bundesvorsitzes in einer Kampfkandidatur gegen Benedict Pöttering aus Bad Iburg durch. „Egal, wo du geboren wurdest, egal, ob dein Vater studiert hat oder deine Mutter Hausfrau ist, wenn du hart arbeitest, dann kannst du es schaffen, das muss die Botschaft der Jungen Union sein“, rief er den Delegierten zu. Seither wurde der verheiratete Vater eines kleinen Sohns als Chef der 105 000 Mitglieder starken Nachwuchsorganisation JU zweimal bestätigt. Die Tricks des politischen Betriebs beherrscht Ziemiak.

Rauchen mit Paul

Den Osnabrücker Mit-Studenten ist „Paul nicht sonderlich aufgefallen“, schon gar nicht als Scharfmacher oder Polemiker“. Nach den Schilderungen von Sebastian Bracke, der 2006 für die Grünen-Hochschulgruppe im Studentenparlament (Stupa) saß und heute die Grünen im Stadtrat vertritt, war Ziemiak keineswegs der Wortführer der konservativen Studentengruppe RCDS. „Immerhin war er Raucher“ , berichtet Bracke. In den Pausen sei man vor die Tür gegangen, um sich einen Docht anzuzünden.

Aber schwarz-grüne Koalitionen wurden dabei nicht geschmiedet. „Paul war nicht der Super-Small-Talk-Typ“, meint der Grüne. In seinem Fundus hat er noch ein altes RCDS-Flugblatt zur Stupa-Wahl 2007 gefunden. Es solle aber niemand glauben, dass er zum Fanclub des CDU-Aufsteigers gehöre, distanziert sich der alte Rivale aus dem Studentenparlament. Ziemiak kandidierte als Unabhängiger auf Platz 14 der RCDS-Liste.

Die Stupa-Präsidentin hieß damals Anne Kura, auch sie gehörte zur Grünen-Hochschulgruppe. Heute ist sie Landesvorsitzende der Grünen in Niedersachsen. Mit Ziemiak saß sie im Haushaltsausschuss. „Der war immer sehr korrekt“, erinnert sie sich, die Zusammenarbeit bezeichnet sie als „angenehm“. Bei Geldausgaben habe er als RCDS-Vertreter immer auf Haushaltsdisziplin geachtet. Zum Beispiel bei der Musikanlage, die für die Mittwochspartys im EW (Uni-Erweiterungsgebäude) angeschafft wurde. Andere hätten den Auftrag ohne nachzudenken abgesegnet, nicht so Stupa-Mitglied Ziemiak: „Ihm war es wichtig, dass wir Angebote vergleichen“, sagt Anne Kura. Wenn sie von ihm spricht, klingt Respekt durch: „Ich find das total spannend, was der Paul jetzt macht. Vielleicht begegnet man sich ja noch mal.“