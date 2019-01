Kohleausstieg: Und wo bleibt Plan B?

Osnabrück. Während die Kohlekommission um Jahreszahlen und Finanzdetails in Sachen Kohleausstieg ringt, fordern draußen vor dem Kanzleramt Tausende Schülerinnen und Schüler einen sofortigen Ausstieg. Das ist verständlich, geht es doch um ihre Zukunft. Und doch: Aktionismus ist fehl am Platz. Zu viele Fragen sind noch offen.

Um den Ausstieg aus dem Braun- und Steinkohlebergbau führt kein Weg herum. Zu schädlich ist die Verstromung, zu geschunden die Landschaft, zu begrenzt die Ressource. Ein Umschwenken auf erneuerbare Energien ist nicht mehr ein Traum verblendeter Öko-Aktivisten, sondern energiepolitisch klug. Kein Wunder, dass das Gros der Deutschen den Ausstieg befürwortet. Kein Wunder auch, dass immer mehr Schüler für Klimaschutz demonstrieren. Es ist ihre Zukunft, die es jetzt zu planen gilt.

Doch bei allem Verständnis: Aktionismus ist fehl am Platz. Zum einen, weil hierzulande 60 000 Arbeitsplätze an der Kohle hängen. Zum anderen, weil unklar ist, wie steigende Strompreise abgefedert werden können. Und drittens, weil in den Revieren eine Ära endet. Jahrzehntelang war die Kohle sinn- und identitätsstiftend. Das Aus reißt Löcher – in Geldbeutel, in Zukunftspläne und in viele Herzen.

Zumal die Alternative nicht einsatzbereit ist. Wo sind sie denn, die großen Trassen, die den Windstrom gen Süden tragen? Und wo die Speichermodule, ohne die es nicht gehen wird? Wer heute Adieu zur Kohle sagt, darf nicht nur um Jahreszahlen ringen, sondern muss einen Plan B in der Tasche haben.