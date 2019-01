Osnabrück. IPads im Unterricht? Internet in der Grundschule? In der kommenden Woche wird über die Digitalisierung der Schulen verhandelt. Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, warnt vor gravierenden Problemen.

Am Mittwoch versuchen Bund und Länder, endlich den Digitalpakt zu schließen. Ein Kernproblem ist, dass es dem Bund verboten ist, direkt in Schulen zu investieren. Ist dieses Verbot noch zeitgemäß?

Allein an Schulen haben wir einen Sanierungsstau von fast 50 Milliarden Euro. Das ist ein riesiges Problem. Wenn man als Kind nicht auf die Schultoilette gehen mag, fühlt man sich den ganzen Tag über nicht wohl. Als GEW-Vorsitzende habe ich Schulen in allen Bundesländern besucht, manches konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Das Schlimmste sind Räume, die so heftig stinken, dass man nicht hineingehen mag. Manches ist schmutzig, manches kaputt. Wie sollen die Kinder Respekt vor der Schule haben, wenn all das vielfach so vernachlässigt wird? Wir fordern, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern komplett aufzuheben. Die Länder brauchen dringend wesentlich mehr Geld – auch für die Digitalisierung.





Sie haben die maroden Schulen angesprochen – ist es angesichts dessen überhaupt sinnvoll, jetzt fünf Milliarden Euro in Digitalisierung zu investieren?

Wir müssen beides tun: Die Schulen sanieren – dafür stellt der Bund 3,5 Milliarden Euro bereit – und alle Kinder gut auf die digitale Welt vorbereiten. Viele Eltern sichern ihre Kommunikation nicht ab und vermitteln das auch ihren Kindern nicht. Deswegen sollten auch Grundschüler schon in der Schule lernen, wie sie sich im Umgang mit mobilen Geräten schützen können, aber auch die spannenden Seiten der Digitalisierung kennen lernen.

Digitalisierung ist ein sehr abstrakter Begriff. Viele stellen sich darunter iPad-Klassen vor. Wofür sollte Digitalisierung stehen?

Schulen sollten erst mal so mit WLan ausgestattet sein, dass mehrere Menschen gleichzeitig im Internet sein können. Gleichzeitig dürfen nicht einzelne Kinder wegen ihrer sozialen Herkunft benachteiligt werden. Das bedeutet, dass Geräte gestellt werden müssen. Viele Kolleginnen und Kollegen wünschen sich, dass Schüler jederzeit im Internet recherchieren können. Darüber muss man diskutieren. Allerdings müssen Kinder in allererster Linie Lesen und Schreiben lernen. Bei der Digitalisierung muss man von oben anfangen: Eine Kommune sollte mit ihren Berufsschulen beginnen, dann weitermachen mit den Oberstufen und den Sekundarstufen. Und was man in der Grundschule machen will, muss man sich gut überlegen.

Was ist mit Kindergärten?

Ich bin dagegen, solche Geräte im Kindergarten anzuschaffen. Es ist wichtiger, dass Kinder im Matsch spielen, Dinge anfassen können und in den Wald gehen, als dass sie auf einem Tablet spielen.

Digitalisierung hängt im großen Maße von den Lehrkräften ab. Inwieweit werden diese darauf vorbereitet?

Nach unseren Erkenntnissen ist das ein großes Manko. Im Studium nutzen angehende Lehrerinnen und Lehrer natürlich digitale Geräte, aber eine Qualifizierung findet kaum statt. Das iPhone ist jetzt etwa zehn Jahre alt und hat unsere Kommunikation grundlegend verändert. Viele Kolleginnen und Kollegen können zwar gut recherchieren, kennen sich mit Sicherheitstechniken aber weniger aus. Digitale Darstellungen, kleine Filme drehen – alles das kann die Masse der Lehrkräfte nicht. Es fängt aber schon bei den Fortbildungen an – dafür muss man Dozenten finden. Das darf nicht über private Firmen laufen, die ihre Geräte und Systeme verkaufen wollen. Und Lehrer brauchen auch die Zeit, sich mit dem möglichen Mehrwert der Angebote auseinanderzusetzen. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Erörterung im Fach Deutsch besser ist, wenn sich die Schülerinnen und Schüler direkt im Gespräch austauschen.

Wie sinnvoll ist es, dass jedes Bundesland nun selbst versucht, Inhalte zu generieren und einen passenden Umgang zu definieren?

Die Länder haben in der Kultusministerkonferenz einen Rahmen vereinbart zu den Inhalten, die Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Zeitpunkten beherrschen sollen. Wir sind ein föderales Land mit unterschiedlichen Regierungen. Ich fürchte, dass jedes Land bei der Digitalisierung eigenständig vorgehen wird. Das ist schade, aber es ist wie es ist. Dabei könnte die Zusammenarbeit einen Mehrwert bringen.

Bund und Länder wollen bis 2025 ein flächendeckendes Ganztagsangebot an Grundschulen schaffen. Worauf kommt es jetzt an?

Die Zusicherung eines Rechtsanspruchs auf Ganztag in der Grundschule für 2025 ermöglicht, das Projet jetzt vorzubereiten. Wer Ganztagsgrundschule will, muss die Gebäude entsprechend ausgestalten und genügend zusätzliches Personal ausbilden. Bauprogramm und Aufstockung des Personals gehören also dazu. Dazu braucht es Geld. . Wir wünschen uns eine rhythmisierte Grundschule, in der vor- und nachmittags Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Erzieher arbeiten. Sowohl bei den Grundschullehrern als auch bei den Erziehern haben wir einen dramatischen Personalmangel. Man müsste also jetzt dafür werben und ein attraktives Angebot schaffen. Gleichzeitig müssen die Kommunen die Schulen umbauen. Wenn die Kinder den ganzen Tag mit 24 Mitschülern – oder wegen des Lehrermangels noch mehr – in einem Klassenraum verbringen und sich die Schulen nicht darauf vorbereiten, dass Schüler auch Ruhephasen, Zeit zum Toben und Lernen, aber auch eine Kantine brauchen, dann wird es nicht funktionieren.

Im Februar beginnt das zweite Schulhalbjahr, und der Lehrermangel ist vielerorts groß. Wo fehlen besonders viele Lehrkräfte?

In erster Linie auf dem Land und vor allem im Osten in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, aber auch in Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Situation wird immer dramatischer, auch weil es kaum – noch Quer- oder Seiteneinstieger gibt.

Werden die Quereinsteiger auf den Umgang mit Schülern ausreichend vorbereitet?

Nein, das werden sie nicht. Früher waren Quereinsteiger eine Ausnahme. Das waren besonders talentierte Menschen, die mit der Hilfe von Kollegen schnell qualifiziert werden konnten. Mittlerweile ist das eine Massensituation und da brauchen wir gute Konzepte. Man muss den Kollegen, die man zum 1. Februar einstellt, einen Vorlauf geben und sie qualifizieren. Das ist aber schwierig. Eine Möglichkeit wäre, Kollegen an der Pensionsgrenze dafür zu gewinnen. Die wollen vielleicht nicht mehr länger unterrichten, können sich aber vorstellen, Kollegen auszubilden. In Sachsen beispielsweise wird jetzt nach Möglichkeit im Mai eingestellt, wenn die Quereinsteiger im August in der Schule anfangen sollen. Für uns ist wichtig, dass die Quer- und Seiteneinsteiger auf Dauer eine gute Ausbildung bekommen – auch während ihrer Arbeit, damit sie am Ende ihren Kollegen, die den klassischen Weg in der Lehrerberuf gegangen sind, gleichgestellt werden.

Wird die Qualität der Bildung unter den vielen Quereinsteigern leiden?

Wir müssen damit rechnen, dass wir einen Rückgang bei den Bildungserfolgen haben werden. Dafür können die Quereinsteiger nichts. Die Schuld trägt die Politik, die nicht genügend vorbereitet hat.

Extra für einen Hintergrundtext: Englisch in der Grundschule

Aus unserer Sicht ist es wichtig, Englisch in der Grundschule anzubieten. Aber wenn man Englisch ab Klasse drei haben möchte, braucht man Kolleginnen und Kollegen, die mit kleinen Kindern Fremdsprachenunterricht machen können. Viele Grundschulen hatten zu Beginn dieses Projekts keine Englischlehrer. In vielen Bundesländern gab es auch gar keine Ausbildung für Englisch in der Grundschule. Eigentlich braucht es erst die Qualifikation an der Universität, dann im Vorbereitungsdienst - und dann kann man ein solches Programm starten. Das ist nicht passiert. Viele Lehrkräfte sind im laufenden Betrieb ausgebildet worden und haben ihr Bestes gegeben. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Lernerfolg. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin Englisch frühzeitig unterrichten – aber erst mal nur das Sprechen und nicht sofort das Schreiben. Man muss die deutsche Sprache gut schreiben können, bevor man anfängt, Englisch zu schreiben. Das muss langfristig geplant sein.