Osnabrück. Seit Jahren nimmt die Zahl der Wolfsangriffe auf Nutztiere zu. Der Bauernverband fordert Konsequenzen. Seinen Berechnungen zufolge töteten oder verletzten Wölfe 2017 in fünf Bundesländern 1360 Tiere.

Der Bauernverband hat die Bundesregierung angesichts zunehmender Wolfsangriffe auf Nutztiere zum Handeln aufgefordert. Generalsekretär Bernhard Krüsken erklärte: „Das Wolfsproblem für die Weidetierhaltung darf nicht mehr kleingeredet werden.“

Nach Berechnungen des Verbandes sind im Jahr 2017 allein in Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Schleswig-Holstein 1360 Nutztiere bei fast 500 Übergriffen getötet oder verletzt worden. Das seien fast ein Viertel mehr als noch 2016. Dazu Krüsken: „In vielen Regionen gilt jetzt: Wolf oder Weide?“

Der Verband stützt sich bei seinen Angaben auf die amtlichen Statistiken aus den fünf Bundesländern. Die bundesweite Übersicht für das Jahr 2017 steht noch aus. Nach Angaben des zuständigen Bundesamtes für Naturschutz hätten noch nicht alle Bundesländer die benötigten Daten für 2017 gemeldet.

1300 Wölfe in Deutschland?

Angesichts der zunehmenden Zahl an Wölfen werde auch die Zahl der Risse weiter wachsen, so der Verband. Er geht davon aus, dass der Bestand der Raubtiere in Deutschland im Jahr 2018 auf bis zu 1300 Wölfe angestiegen ist.

In der Bundesregierung herrscht Uneinigkeit darüber, wie mit den Raubtieren umgegangen werden soll. Nach Informationen unserer Redaktion soll in Kürze soll ein Gespräch zwischen Umwelt- und Agrarministerium stattfinden. Das Haus von Ministerin Julia Klöckner (CDU) wollte dies nicht kommentieren.

In Niedersachsen prüft das Umweltministerium derzeit, ob ein Problemwolf im Landkreis Nienburg abgeschossen werden soll. Das Tier wird für zahlreiche Nutztierrisse verantwortlich gemacht. In solchen Fällen dürfen Wölfe trotz des Artenschutzes abgeschossen werden. Laut Bauernverband verzeichnete Niedersachsen 2017 etwa 480 getötete oder verletzte Nutztiere. Auch das Ministerium in Schleswig-Holstein prüft. Im Kreis Pinneberg soll ein Wolf mehrfach Zäune überwunden und Schafe attackiert haben.