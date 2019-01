Osnabrück. In keinem anderen Bereich ist der europäische Gedanke so konsequent zu Ende gedacht, wie im Agrarsektor. Europa verfolgt eine Gemeinsame Agrarpolitik. Jeder Deutsche leistet dafür jährlich vereinfacht gerechnet einen Beitrag von 114 Euro. Jetzt steht eine Reform an – sie war eines der Top-Themen auf der zu Ende gehenden Grünen Woche.

Worum geht es?

Kommission, Parlament und Mitgliedsstaaten debattieren derzeit über die finanzielle Ausstattung der EU ab 2020. Einer der größten Haushaltsposten in Brüssel ist die Gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP. Zwischen 2014 und 2020 stehen etwa 44,1 Milliarden Euro für deutsche Bauern zur Verfügung. Durch den anstehenden Brexit und neue Herausforderungen wie den gemeinsamen Grenzschutz könnten künftig einige Milliarden Euro weniger in die Landwirtschaft und den ländlichen Raum fließen.

Was ist die GAP?

Die EU-Agrarförderung hat zwei Säulen. Aus der ersten, deutlich größeren werden die sogenannten Direktzahlungen geleistet. Dieses Jahr sind das etwa 4,7 Milliarden Euro für Deutschland. Pro bewirtschaftetem Hektar bekommen Landwirte im Schnitt 281 Euro. Das führt dazu, dass besonders große Betriebe auch besonders viel Geld erhalten. 80 Prozent der Direktzahlungen gehen an 20 Prozent der Betriebe in Deutschland. Aus der zweiten, deutlich kleineren Säule werden Umweltmaßnahmen aber auch die Entwicklung des ländlichen Raumes bezahlt. So kann beispielsweise eine Dorferneuerung mit Mitteln aus der zweiten Säule subventioniert werden. (Weiterlesen: EU-Agrarsubventionen: Das waren die Top-Empfänger)

Wie soll die GAP nach 2020 aussehen?

Derzeit ist noch unklar, wie es mit den umstrittenen Agrarsubventionen weitergehen soll. Die Kommission um Günther Oettinger (Finanzen) und Phil Hogan (Agrar) hat einen Vorschlag präsentiert. Zwei Änderungen stechen besonders hervor: Die Kommission will die Zahlungen bei 100.000 Euro pro Betrieb deckeln. Und: Die Mitgliedsstaaten sollen mehr Freiheit erhalten, wie sie die Gelder verteilen. Umfragen im Auftrag der Kommission zeigen, dass Sinn und Zweck der EU-Gelder innerhalb der Gemeinschaft unterschiedlich interpretiert wird. In westlichen Mitgliedsstaaten spielen Umwelt- und Tierschutz für Befragte eine wichtige Rolle. In den neuen Mitgliedsstaaten im Osten geht es eher um günstige Lebensmittel und gute Einkommen für Landwirte.

Was will Deutschland?

Gute Frage, das weiß niemand so genau. Agrar- und Umweltministerium streiten genauso über die gemeinsame Position wie die Regierungsfraktionen. Die Sozialdemokraten sind vor der Agrar- und Ernährungsmesse „Grünen Woche“ in Berlin mit einem vergleichsweise radikalen Vorschlag nach vorn geprescht. Ihr Ziel nach eigener Aussage: die gesellschaftliche Legitimation der EU-Agrarförderung wiederherstellen. Die Direktzahlungen sollen weitgehend zusammengestrichen und die Förderung stärker an Umwelt- und Tierschutz-Aspekten ausgerichtet werden. Die Steuerzahler hätten ein Anrecht darauf, dass die Mittel künftig effizienter eingesetzt würden, so Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (ebenfalls SPD) unterstützt den Vorstoß der Fraktion.

Und die Union?

Der größere Koalitionspartner steht den SPD-Forderungen ablehnend gegenüber. Albert Stegemann, Agrarexperte der Unionsfraktion, sagt, die Pläne der Sozialdemokraten gingen „an der Lebensrealität der Landwirte vorbei“. Stegemann, selbst Bauer, verweist auf die Bedeutung der Subventionen aus Brüssel für das Einkommen vieler Betriebe. Laut Bauernverband stehen viele Höfe ohne die Gelder unmittelbar vor dem Aus. Die Union will erreichen, dass Direktzahlungen vor allem an familiengeführte Betriebe gehen. Auch die flächengebundene Tierhaltung solle gestärkt werden. Sprich: Bauern halten nur so viele Tiere, wie sie auch Fläche zum Ausbringen der Gülle haben.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat sich für eine Reduktion der bürokratischen Hürden ausgesprochen. Das ist ganz im Sinne der Bauern. Verbandsvertreter Udo Hemmerling sagte auf der Grünen Woche: „Wenn der Aufwand für Kontrollen bis zum 80-fachen dessen ausmacht, was an fehlerbedingten Rückforderungen wieder eingenommen wird, dann läuft etwas schief.“ (Weiterlesen: Klöckner fordert Vereinfachung der Agrarsubventionen von EU)

Wie geht’s weiter?

Der Streit innerhalb der Bundesregierung schadet der Position Deutschlands in den Verhandlungen mit den übrigen Mitgliedsstaaten, dem EU-Parlament und der Kommission. Agrarwissenschaftler Harald Grethe von der Humboldt-Uni in Berlin warnte auf einer SPD-Veranstaltung allerdings auch davor, den Einfluss Deutschlands zu überschätzen: „Deutschland allein wird es nicht schaffen, die EU-Agrarpolitik ökologischer zu machen“, sagte der Professor. Er regte an, die Diskussion nicht auf die Größe der Betriebe zu fokussieren. „Große wie Kleine machen es gut oder schlecht. Gehen Sie raus aus dieser Größendiskussion“, so Grethes Ratschlag an die SPD.

Agrarkommissar Phil Hogan drängt auf eine Einigung bis zur Europawahl im Mai. Ob das gelingt, ist allerdings unklar. Ebenso, was nach der Wahl passiert. Ein zeitiger Abschluss der Verhandlungen ist laut Kommission wichtig, damit nach Auslaufen des aktuellen Finanzrahmens die EU-Gelder reibungslos weiterfließen und Tausende Projekte finanziert werden können.