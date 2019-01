Muslimische Frauen in Berlin-Kreuzberg. Foto: Kay Nietfeld

Berlin. Trotz der oft schrillen Debatte über Zuwanderung sind die Einstellungen in der Bevölkerung heute weniger ablehnend als vor zwei Jahren. Allerdings ist die Gesellschaft in dieser Frage so uneins, dass eine mehrheitsfähige Politik fast unmöglich ist.