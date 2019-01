Papst Franziskus nach seiner Ankunft am Flughafen Tocumen während einer Begrüßungszeremonie. Foto: Arnulfo Franco/AP

Panama-Stadt. Die Nachrichten über die neuesten Unruhen in Venezuela erreichen den Papst in gar nicht allzu weiter Ferne. Bei seinen Auftritten in Panama äußert er sich selbst zunächst nicht zu dem ausgebrochenen Machtkampf. Dafür spricht er andere Missstände in der Region an.