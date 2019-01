Osnabrück. Der Fall Franco A. hat ein Schlaglicht auf rechte Strömungen in der Bundeswehr geworfen. Wurden daraus die richtigen Konsequenzen gezogen? Nein, kritisieren die Grünen. Die Bundesregierung gehe blauäugig an das Thema heran.

Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger warf dem Verteidigungsministerium vor, den Ernst der Lage nicht begriffen zu haben. Brugger sagte unserer Redaktion: „Die Bundesregierung findet es scheinbar nicht problematisch, wenn sich ein ehemaliges Mitglied der Bundeswehr-Eliteeinheit mit Rechtsextremen über einen Tag X austauscht, für den Waffen gehortet werden sollen und Listen mit unliebsamen Personen erstellt werden.“

Vorwurf: Regierung ist blauäugig

Brugger, die auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Mitglied im Verteidigungsausschuss ist, fügte hinzu: „Wer so blauäugig mit solchen Alarmzeichen in den eigenen Sicherheitsbehörden umgeht, kann unsere Demokratie nicht wirksam schützen und hat den Ernst der Lage überhaupt nicht begriffen."

Dabei geht es um den Fall "Hannibal", bei dem ein ehemaliger Bundeswehrsoldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK), also der Eliteeinheit der Truppe, seit 2017 ein Netzwerk und einen Chat aus Bundeswehrsoldaten und Personen aus dem Sicherheitsbereich als Administrator geleitet haben soll.

Ministerium sieht keine extremistischen Bestrebungen

In der Antwort auf eine schriftliche Frage der Abgeordneten Brugger, die unserer Redaktion vorliegt, räumt der Parlamentarische Staatssekretär beim Verteidigungsministerium, Thomas Silberhorn, ein: „Der Bundesregierung ist im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall Franco A. seit Juni 2017 bekannt, dass ein damaliger Soldat des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr unter dem Pseudonym „Hannibal“ in verschiedenen Chat-Gruppen als Administrator fungierte.“ In dem Chat sei es um die „aktuelle weltpolitische Lage und Überlebensstrategien für einen möglichen Katastrophenfall“ gegangen.

Bisher lägen aber keine Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen oder strafrechtlich relevante Handlungen vor. Der Vertreter des Verteidigungsministeriums schreibt weiter: „Eine straf- und dienstrechtliche Relevanz der Teilnahme an den Chat-Gruppen konnte bislang nicht festgestellt werden.“

Franco A.

Die Fahnder waren durch den Fall des rechtsextremen Bundeswehrsoldaten Franco A. auf weitere Netzwerke von Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretikern gestoßen. Franco A. hatte monatelang ein Doppelleben als syrischer Bürgerkriegsflüchtling geführt und soll einen Anschlag auf Politiker und Prominente geplant haben. Da der Tatverdacht nicht ausreichte, musste Franco A. wegen der Anschlagspläne nicht vor Gericht und wurde nur wegen geringerer Vergehen angeklagt.