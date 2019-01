Berlin. Weil US-Präsident Donald Trump keine Finanzierung für eine Grenzmauer zu Mexiko bekommt, steht die Regierung der Vereinigten Staaten seit mehr als einem Monat still. Ein Vorgehen, das in Deutschland nicht möglich wäre.

Mehr als einen Monat lang hält US-Präsident Donald Trump nun bereits gut 800.000 Menschen, die im Dienste ihres Landes arbeiten als "Geisel", um seine Forderung nach der Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko durchzuboxen und so sein Wahlversprechen einzulösen.

Doch in der Demokratin und neuen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat Trump einen starken Konterpart, die ihm Paroli bietet. So auch bei der Rede zur Lage der Nation, die traditionell Ende Januar vom Präsidenten vor dem Kongress gehalten wird. Pelosi hatte am Mittwochnachmittag von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und Trump mitgeteilt, dass er die Rede zwar halten könne, aber erst, wenn er den "Shutdown" beende.

In Deutschland nichts Neues

Auch nach 33 Tagen ist kein Ende des "Shutdowns" in Sicht. Die Folgen sind mitterweile dramatisch. Nicht nur, dass Hunderttausende US-Bürger ihre Rechnungen nicht bezahlen können und deshalb für Gratis-Essen Schlange stehen müssen, auch die innere Sicherheit im Land leidet nach Angaben des FBI stark unter der Haushaltssperre. Ein Szenario, das auch in Deutschland möglich ist?

Tatsächlich ist es nicht nur denkbar, dass das Haushaltsgesetz nicht zum Beginn eines Jahres (1. Januar) verabschiedet wird, sondern sogar Gang und Gebe in der Bundesrepublik. Allein im Zeitraum zwischen 2000 und 2015 ist es in sechs Jahren – 2003 bis 2006, 2010 und 2014 – vorgekommen.

Dies ist insbesondere regelmäßig nach Bundestagswahlen der Fall, da dann aufgrund des Grundsatzes der Diskontinuität zu Beginn der neuen Wahlperiode das Verfahren zur Aufstellung des Bundeshaushalts erneut von Anfang an aufgenommen werden muss. So wie es auch im Jahr 2018 der Fall war.



Dabei waren die zu überbrückenden Intervalle auch deutlich länger als es derzeit in den USA der Fall ist. Im Jahr 2006 wurde beispielsweise bis Juni kein Haushaltsgesetz verabschiedet.

Anzeige Anzeige

Das Grundgesetz macht es möglich

Anders als in den USA jedoch, muss in Deutschland niemand befürchten, dass staatliche Leistungen oder Gehaltszahlungen ausbleiben. Egal, ob Beamte, Arbeitslose, Soldaten oder sonstige Leistungsempfänger bekommen trotzdem ihr Geld vom deutschen Fiskus. Das Grundgesetz macht es möglich. Denn dort steht geschrieben: "Nach Artikel 111 darf die Bundesregierung in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung alle Ausgaben leisten, die nötig sind."

Eine "vorläufige Haushaltsführung" tritt dann inkraft, wenn das Haushaltsgesetz nicht rechtzeitig zu Beginn des Haushaltsjahres verkündet wird. Als "nötig" werden Ausgaben erachtet, die zur Aufrechterhaltung der Verwaltung und Erfüllung rechtlicher Pflichten benötigt werden. Also genau jene, die in den USA aktuell nicht freigegeben werden.

Erpressung? Ausgeschlossen

Zwar könnte sich der Bundespräsident, ähnlich wie US-Präsident Donald Trump, weigern das Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, aber dafür müsste er äußerst gute Gründe wie eine offensichtliche Verfassungswidrigkeit innerhalb des Gesetzes anführen und belegen. Allein der in Deutschland besonders skurril anmutende Wunsch nach einer Grenzmauer, um ein zentrales Versprechen aus dem Wahlkampf zu halten, reicht nach deutschem Recht keines Falles aus.

Zudem würde selbst die Unterschriftsverweigerung durch den Bundespräsidenten keine vergleichbaren Auswirkungen haben wie in den Vereinigten Staaten. Denn auch dann würde wieder das Gesetz zu vorläufigen Haushaltsführung greifen.

So unterbindet Deutschland per Grundgesetz jegliche Alleingänge oder Erpressungsversuche von Regierungsführern. Demnach hätte ein Donald Trump wenig bis überhaupt keine Handhabe, seine Forderungen in Deutschland durchzusetzen, wenn sie nicht parlamentarisch beschlossen sind.

Lesen Sie: Demokraten lassen Trump mit Kompromissvorschlägen auflaufen