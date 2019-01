Osnabrück. Nachdem Deutschland angekündigt hat, eine Fregatte zur Rettung schiffbrüchiger Flüchtlinge aus dem Mittelmeer abzuziehen, warnt die deutsche Handelsschifffahrt vor einer neuen Belastung durch Seenotrettung.

Die deutsche Handelsschifffahrt befürchtet nach der Entscheidung der Bundesregierung, sich aus der EU-Mission „Sophia“ zurückzuziehen, unerwünschte Nebenwikungen. „Wenn schon staatliche Schiffe nicht mehr retten, weil sie die Aufgenommenen nicht gesichert abgeben können, wie soll es dann Besatzungen und Schiffen der Handelsflotte gehen“, mahnte Ralf Nagel, Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher Reeder (VDR).

Dem VDR zufolge hatten die seit 2015 ausgeweiteten Rettungsaktivitäten der EU und der nationalen Küstenwachen und Marineschiffe die Situation für Handelsschiffe und ihre Besatzungen deutlich entspannt. Sie seien nur noch selten direkt in Rettungseinsätze einbezogen gewesen. Das könnte sich nun ändern.

Das Bundesverteidigungsministerium hatte zuvor bestätigt, dass Deutschland zunächst kein Schiff mehr zu der Mission in den Gewässern zwischen Italien und Libyen entsenden werde. Kernpunkte des Einsatzes sind die Bekämpfung von Schleusern im Mittelmeer sowie die Ausbildung libyscher Sicherheitskräfte. Deutsche Schiffe hatten seit 2015 mehr als 22 000 Schiffbrüchige aufgenommen, im vergangenen Jahr aber kaum noch. Italien weigert sich seit geraumer Zeit, Gerettete an Land zu lassen. Droht nun das Aus?

Italiens Innenminister Matteo Salvini forderte Änderungen an der EU-Mission „Sophia„. Die Mission gebe es nur, weil sämtliche geretteten Bootsmigranten ausschließlich nach Italien gebracht würden, sagte er dem italienischen Radiosender „Rai1“. „Entweder es ändern sich die Regeln, oder es endet die Mission“, warnte der rechtsnationale Politiker.



Die Mission war geschaffen worden, nachdem 700 Flüchtlinge bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen waren. In den vergangenen drei Jahren wurden rund 45.000 Menschen aus Seenot gerettet. Das aktuelle Mandat der Mission läuft noch bis zum 31. März. An der Mission beteiligen sich 27 Staaten. Derzeit sind drei Marine-Schiffe sowie drei Flugzeuge und zwei Hubschrauber im Einsatz.

Die Bundeswehr war von Anfang an dabei, bis Anfang Februar noch mit der Fregatte „Augsburg“. Laut Verteidigungsministerium wird nun der als Ersatz vorgesehene Einsatzgruppenversorger „Berlin“ „zunächst“ nicht entsandt, sondern nimmt an Nato-Übungen in der Nordsee und im Nordatlantik teil



Die deutsche Handelsschiffahrt war nach Angaben des Reederverbandes deutlich entlastet worden, nachdem sich die europäischen Staaten auf derartige Operationen verständigt hatten, weil staatliche Schiffe in der Regel die Aufnahme der Flüchtlinge übernommen hätten“, betonte VDR-Präsidiumsmitglied Nagel. Das schließe aber nicht aus, dass deutsche Reeder nach wie vor zu Rettungseinsätzen gerufen würden.“ Die Handelsschifffahrt sei natürlich auch künftig bereit, in Not befindlichen Menschen zu helfen. „Sie ist aber nicht Teil der politischen Lösung und darf es auch nicht werden“, betonte Nagel.

Die EU sollte deshalb keinesfalls erneut den Druck auf die Handelsschifffahrt erhöhen, indem sie sich aus der Aufgabe zurückzieht. „Für die Aufnahme von Dutzenden oder gar hunderten Menschen sind die Crews nicht ausgebildet und Frachtschiffe nicht ausgerüstet“, sagte Nagel.

Die Links-Fraktion im Bundestag forderte die Bundesregierung auf, sich nun „für den Aufbau und Unterhalt einer EU-weiten staatlichen Seenotrettung durch zivile, ausgebildete Akteure einzusetzen, um die Rettung von Geflüchteten und Schiffbrüchigen im Mittelmeer so dauerhaft zu gewährleisten“.

Der Europa-Leiter der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl, Karl Kopp, forderte im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur einen EU-Notfallplan, damit gerettete Flüchtlinge in europäische Hafenstädten gebracht und weiter verteilt werden könnten.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Henning Otte, stellte in Aussicht, dass bei einer EU-Einigung für den Umgang mit Flüchtlingen der Fregatten-Einsatz wieder aufgenommen werden könnte. Grundsätzlich gelte, dass eine dauerhafte Lösung für den Mittelmeerraum von Nöten sei. (mit AFP)