Berlin. Personalspekulationen bei der FDP: Wer folgt Nicola Beer, der Generalsekretärin der Freien Demokraten? Die 48-Jährige wird an diesem Sonntag zur Spitzenkandidatin der Liberalen bei der Europawahl gekürt.

Für die Neubesetzung eines der wichtigsten Posten bei der FDP werden vor allem zwei Frauen genannt: Linda Teuteberg aus Potsdam, die in der FDP-Bundestagsfraktion für Migrationsfragen zuständig ist. Im Jahr der Landtagswahlen im Osten wäre es ein Signal, wenn die 37 Jahre alte Rechtsanwältin Teuteberg Generalsekretärin würde. Bei der jüngsten Bundestagswahl trat sie als brandenburgische Spitzenkandidatin an.



Auch Katja Suding, Partei- und Fraktionsvize aus Hamburg, steht ganz oben auf der Liste möglicher Kandidaten. Ein Erfolg der 43-Jährigen war es, dass sie die FDP 2011 bei der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt wieder ins Parlament führte, nachdem das vorher zweimal gescheitert war. Seit 2017 gehört Suding dem Bundestag an. Entscheiden wird darüber FDP-Chef Christian Linder. Wie es aus Parteikreisen heißt, wird dies wohl Ende April erfolgen. Es seien auch andere Aspiranten im Gespräch.

Am Wochenende steht für die FDP aber erst die Aufstellung ihrer Europaliste an. Erwartet wird auch eine Erklärung von FDP-Generalsekretärin Beer , der im „Spiegel“ eine „ verständnisvolle Haltung für den ungarischen Regierungschef Viktor Orban vorgehalten worden war. Demnach sollen Beer und ihr Ehemann versucht haben, zugunsten des Autokraten Einfluss zu nehmen.Beer wies diesen Vorwurf in den Zeitungen der Funke Mediengruppe zurück. Ihre Sympathie gelte „den Ungarn, nicht ihrer Regierung". Sie trete für einen liberalen Rechtsstaat ein, und zwar „in Deutschland, in Europa und natürlich auch in Ungarn.