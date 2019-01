Staat muss nationale Sicherheit gegenüber Unternehmensinteressen verteidigen

Osnabrück. Huawei wehrt sich gegen Vorwürfe, mit seiner Technologie chinesischer Spionage im Westen den Weg zu ebnen. Doch ist das glaubwürdig? Allenfalls bedingt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Der weltgrößte Netz-werkausrüster Huawei sieht sich unberechtigter Weise in die Ecke des Handlangers der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei gerückt. Doch wie glaubwürdig ist der Versuch sich als Opfer von antichinesischer Propaganda darzustellen? Nicht sehr.

Natürlich muss das Unternehmen den Vorwurf zurückweisen, es sei ein Erfüllungsgehilfe des chinesischen Spionagebetriebs. Natürlich muss Huawei seine Unabhängigkeit betonen. Wahr ist aber auch: Die aufs Engste vernetzte Weltwirtschaft war und ist zunehmend ein Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen. Als Waffen dienen jedoch nicht Sprengköpfe sondern Wettbewerbsrecht, PR-Kampagnen sowie Zölle und andere protektionistische Maßnahmen. Sicherheitsinteressen kann die Politik immer dann vorschieben, wenn sie nicht weiter weiß, um heimische Firmen vor unliebsamer Konkurrenz zu schützen.

Dabei fungieren nationale Sicherheitsinteressen nicht per se als unglaubwürdiges Alibi. Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge und sensible Industrien sind wichtig für das Funktionieren eines Staates. Darunter fällt heute selbstverständlich die digitale Kommunikation. Im Zweifel darf sich die Politik bei Huawei und anderen Marktteilnehmern also durchaus auf den Grundsatz berufen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.





