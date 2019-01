Plan B: London muss das Fiasko verhindern

Osnabrück. Nachdem ihr Brexit-Deal in der vergangenen Woche regelrecht abgeschmettert wurde, präsentierte Theresa May heute ihren Plan B. Doch statt Zugeständnissen gab es kaum mehr als hohle Phrasen. Ein Kommentar.

Das Schauspiel von Theresa May ist kaum noch zu ertragen. Statt konkrete Lösungen vorzuschlagen, hält sie starrsinnig an ihren Vorstellungen zum Brexit fest. Nichts ist zu erkennen von dem mit Spannung erwarteten Plan B, der kaum mehr beinhaltete als hohle Phrasen. Kompromissbereitschaft? Einsichtigkeit? Fehlanzeige! Im Werben um die Gunst der Abgeordneten, die einen ungeordneten Austritt um jeden Preis verhindern wollen, scheint der Premierministerin jedes Mittel recht.

Der Vorstoß erneut mit der EU über die Grenzregelung zu Nordirland zu verhandeln, spiegelt die Hilflosigkeit der Premierministerin wider. Denn weder die Iren noch die Europäische Union werden sich von May unter Druck setzen lassen und ihrer Forderung nach einer offenen Grenze nachgeben. Dabei dürfte die Geduld der Briten längst aufgebraucht sein, sehnt man sich mehr denn je nach einer raschen Lösung, statt nach halbgaren Ankündigungen.

Doch nicht nur auf der Insel weckt der Vorstoß wenig Hoffnungen auf einen erfolgreichen Deal. Im Gegenteil: Mit Argwohn beobachtet man in Brüssel das Vorpreschen der politischen Anführerin, die sich erneut nicht vor einer Konfrontation mit der EU scheut. Es liegt nun an den Briten, endlich für Klarheit zu sorgen und dem ausgehandelten Deal mit Brüssel zuzustimmen. Nur so lässt sich das Fiasko eines ungeordneten Austritts noch verhindern.