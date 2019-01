Tarifverhandlungen: Es braucht auch noch Geld für neue Fachkräfte

Osnabrück. Alle Jahre wieder verhandeln die Beschäftigten der Länder im öffentlichen Dienst über höhere Gehälter. Bislang läuft es wie erwartet: Die Gewerkschaften stellen hohe Forderungen, die Länder wiegeln ab. Nun drohen Streiks.

Die Gewerkschaften stellen hohe Forderungen: Sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens 200 Euro pro Monat.Schon jetzt stehen Streiks im Raum. Am empfindlichsten dürfte das Eltern in den Stadtstaaten treffen, in denen Kita-Mitarbeiter in den Ausstand treten könnten. Auch angestellte Lehrer und Mitarbeiter von Unikliniken können die öffentliche Versorgung beeinträchtigen. Das Drohpotenzial der vielen Länder-Angestellten, die in der Verwaltung arbeiten, dürfte dagegen geringer sein.

In jedem Fall können die Gewerkschaften hoch ansetzen: Im vergangenen Jahr hatten sie für die Beschäftigten von Bund und Kommunen Abschlüsse erreicht, über die Verdi-Chef Frank Bsirske gejubelt hatte, es handele sich um das beste Ergebnis seit vielen Jahren. Und bekanntlich herrscht Pfleger- und Lehrermangel.

Allerdings dürften den Bürgern, aus deren Taschen diese Gehälter schließlich gezahlt werden, auch die Argumente der Ländervertreter einleuchten: Da wäre die Schuldenbremse, die ab 2020 greift, Investitionen in die Infrastruktur und die Tatsache, dass der Fachkräftemangel nicht nur dadurch bekämpft wird, dass bestehendes Personal besser bezahlt wird, sondern auch indem mehr Menschen eingestellt werden. Auch dafür braucht es noch Geld.