Wirtschaft muss sich für ein Ende des China-Booms wappnen

Osnabrück. Die Kauflust der Chinesen lahmt. Das könnte weitreichende Konsequenzen für deutsche und europäische Unternehmen haben. Vorsicht ist angebracht.

Es tritt ein, was eintreten musste: Chinas ökonomische Aufholjagd gegenüber dem Westen fängt an zu lahmen. Das nahezu ungebremste Wachstum mittels der Marktwirtschaft chinesischer Prägung stößt an Grenzen. Um 6,6 Prozentpunkte legte Chinas Wirtschaft 2017 im Vergleich zum Vorjahr zu. Wovon Europäer nur träumen können, gibt hier Anlass zu Sorge. Und Experten gehen davon aus, dass das Wachstum unter Druck bleiben wird.





Wenn China als Absatzmarkt aber schwächelt, wird das enorme Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Die mauen i-Phone-Verkäufe gaben zuletzt einen Vorgeschmack auf die schwindende Konsumlaune der Chinesen. Andere Luxusgüter und Kosmetika werden folgen. Der Automarkt spürt es schon. Deutschland als exportorientierte Wirtschaft träfe es besonders. Unternehmen sollten nicht allein auf die chinesische Karte setzen. Jeder Boom findet irgendwann ein Ende. Darauf muss die westliche Wirtschaft vorbereitet sein. Wer das aus seinen Planungen verbannt, handelt fahrlässig.

Den exzessiven Aufschwung der Vergangenheit haben die Chinese mit Investitionen auf Pump erkauft. Sowohl die öffentlichen Schulden wie auch jene privater Unternehmen haben sich in ungesunde Höhen geschraubt. Vielleicht ist also eine Rückkehr zu etwas mehr Realitätssinn ganz gut.