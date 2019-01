Osnabrück. Genau 56 Jahre nach Unterzeichnung des Elysée-Vertrags schließen Deutschland und Frankreich an diesem Dienstag (22. Januar) eine neue Vereinbarung, den „Aachener Vertrag“. Er soll in Zeiten der europäischen Sinnkrise die deutsch-französische Freundschaft auf eine neue Basis stellen. Doch beide Staaten haben sich ein wenig entfremdet. Hat der Vertrag nur Symbolcharakter?

Was stand überhaupt im Elysée-Vertrag?

Das 1963 geschlossene Abkommen gilt als Jahrhundertvertrag, der nach den bitteren Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs dauerhaften Frieden für Europa sichern sollte. Die einstigen Kriegsgegner und Erbfeinde Deutschland und Frankreich verpflichteten sich darin zu einer umfassenden politischen Zusammenarbeit, etwa bei der Außen-, Sicherheits- und Kulturpolitik. Das Abkommen schuf Institutionen wie das deutsch-französische Jugendwerk oder den deutsch-französischen Ministerrat. Benannt wurde der Vertrag nach dem Ort seiner Unterzeichnung, dem Elysée-Palast in Paris. Die schwarz-weiß Fotos der Unterzeichnung durch Bundeskanzler Konrad Adenauer und den französischen Präsidenten Charles de Gaulle sind legendär.

Was wurde in der Praxis daraus?

Die Versöhnung ist im Großen und Ganzen gelungen. Städtepartnerschaften, Schüleraustausch und Kulturfeste in den vergangenen Jahrzehnten sind sich Millionen Deutsche und Franzosen begegnet und näher gekommen. Allein das deutsch-französische Jugendwerk ermöglichte mehr als 8,4 Millionen jungen Menschen Austauschprogramme im Nachbarland. Aus den 400 Städtepartnerschaften von 1970 wurden inzwischen rund 2500. Allerdings wirken manche Formate auch reichlich angestaubt. Seit Jahren sinkt die Zahl der Schüler, die die Sprache des Nachbarlandes lernen, ständig. Politisch brauchte Manches Jahre, bis der Vertrag wirken konnte. So tagte ein erster gemeinsamer Ministerrat erst 2003, anlässlich des 40. Jahrestages des Elysée-Vertrags.

Warum ist ein neuer Vertrag nötig?

Der Elysée-Vertrag von 1963 gilt als statisch und verstaubt. Jetzt wird er ergänzt und erweitert, es geht auf den 16 Seiten etwa auch um Digitalisierung und Technologien der Zukunft. Der bekannte deutsch-französische Publizist und Politikwissenschaftler Alfred Grosser sagte unserer Redaktion: „Der jetzige Vertrag ist besser als der alte, denn es werden viel mehr Bereiche einbezogen.“ Europa-Staatsminister Michael Roth lobt die geplante grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Regionen und Kommunen. Vor der Europawahl im Mai gilt der „Aachener Vertrag“ auch als Signal gegen Nationalismus und Populismus, sagt Bundesaußenminister Heiko Maas: „(Wir) verbinden damit auch ein klares Bekenntnis: Engere Zusammenarbeit geht eben nicht auf Kosten unserer Souveränität, sondern sie macht uns stärker."

Was regelt der „Aachener Vertrag“?

Ganz bürgernah wollen beide Staaten mit Sonderregeln den Menschen in der Grenzregion das Leben erleichtern. Gemeinsame Kitas, Gewerbezonen und engere Wirtschaftszusammenarbeit gehören dazu. Straßen, Eisenbahnen und digitale Netze sollen eng miteinander verknüpft werden. Dann kann etwa ein deutscher Rettungswagen auch das nächstgelegene Krankenhaus im französischen Elsass ansteuern. Ein Bürgerfonds soll Bürgerinitiativen und Städtepartnerschaften fördern, die gegenseitige Sprachförderung wird verstärkt und ein deutsch-französisches Zukunftswerk soll Ideen für die Zukunft der Gesellschaft entwickeln.

Und im politischen Bereich?

Da wird eine noch engere Abstimmung vor EU-Gipfeln und in der Außen- und Sicherheitspolitik vereinbart. So streben beide Staaten einen ständigen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat an – womit das Ziel eines gemeinsamen EU-Sitzes aufgegeben wird, wie einige Europäer beklagen. Die Rede ist auch von einem gemeinsamen Ansatz für Rüstungsexporte, was wegen strengerer deutscher Regeln aber als schwierig gilt. Beide Länder wünschen sich einen deutsch-französischen Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Regeln – Kritiker halten das für Utopie. Die Grünen-Europapolitikerin Franziska Brantner kritisiert den neuen Vertrag als „enttäuschend unambitioniert“. Deutschland habe im Lauf der Abstimmung Ziele der französischen Seite in der Wirtschafts-und Finanzpolitik verwässert.

Wie nahe sind sich beide Länder heute wirklich?

Es gibt schon seit längerem neue Reibereien – auf politischer wie gesellschaftlicher Ebene. Bei der Euro-Rettung fühlte sich Paris von Deutschland dominiert; bei der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel, die unabgesprochen die Grenzen öffnete, überrumpelt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist völlig verschieden, der deutsche Haushalt schreibt schwarze Zahlen, der französische rote und Präsident Emmanuel Macron ist mit den Protesten der „Gelbwesten“ konfrontiert. „Diese unterschiedlichen Entwicklungen rächen sich“, sagte Alfred Grosser unserer Redaktion. „Deutschland und Frankreich haben sich bei den Themen Finanzen und Haushalt voneinander entfremdet.“ Laut einer Umfrage des französischen Meinungsforschungsinstituts Ifop finden 44 Prozent aller befragten Franzosen, dass der neue Elysée-Vertrag keine Priorität in der Außenpolitik hat.

Sind Deutschland und Frankreich überhaupt noch der Motor Europas?

Das Tandem ist aus dem Tritt gekommen. Jüngst blitzte Präsident Macron mit seinen weitreichenden Plänen für eine Reform Europas in Berlin ab. „Macron kam Europa-begeistert an die Macht, doch Kanzlerin Merkels Antwort auf seine Vorschläge war lau. Das werfe ich ihr vor“, sagt Publizist Grosser. Er hofft darauf, dass die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzlerin wird: „Dann wird sich im deutsch-französischen Verhältnis Vieles verbessern.“ Als Saarländerin wisse „AKK“ viel über Frankreich und sei dem Land freundlich gesonnen, glaubt der Politikwissenschaftler: „Ich hoffe, dass Präsident Macron sich mit Kramp-Karrenbauer verbünden wird und sie dann gemeinsam Europa-Reformen umsetzen werden.“