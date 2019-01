Armut und Ungleichheit: Oxfam legt Finger auf die Wunde

Osnabrück. Die soziale Ungleichheit nimmt laut einer zum Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlichten Studie der Hilfsorganisation Oxfam weltweit weiter zu. Der Trend gefährdet auch in Europa den sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Von Dienstag an treffen sich wieder jene Menschen im Schnee von Davos, die von sich sagen, sie gehörten zur Elite aus Politik, Wirtschaft und Finanzwelt. Sie werden das Elend der Welt beklagen und einander versichern, Abhilfe zu schaffen. So das Ritual. Dazu gehört es auch, dass Oxfam Wasser in den Davoser Wein kippt und die Schere zwischen Arm und Reich verurteilt – trotz aller Erfolge, schlimmstes Elend weltweit zu mindern.

Natürlich ist Oxfams Bestandsaufnahme plakativ. Und natürlich stoßen sich Kritiker an der Methode. Sowieso ist Armut immer relativ. Das alles ändert aber nichts an der Tatsache, dass es weltweit zu viel massive Armut mit Auswüchsen wie Kinderarbeit, Organhandel und Lohnsklaverei gibt. Und auch in Europa sorgt Ungleichheit für Unwohlsein. Der Trend zu Nationalismus und Ausgrenzung von Fremden kommt nicht von ungefähr.

Viele Bürger machen die Erfahrung, dass harte Arbeit noch lange kein sorgenfreies Leben garantiert.





Und wer mit einem Job die Familie nicht mehr wirklich ernähren kann, wer von sozialer Teilhabe ausgeschlossen ist oder in Altersarmut gleitet, stellt zwangsläufig die Frage, ob Vermögen nach Leistung verteilt sind.



Für den Gesellschaftsfrieden ist diese Schieflage Gift. Frankreichs „Gelbwesten“ lassen grüßen. Oxfam hält die Erinnerung daran wach, dass es sich nicht abzufinden gilt mit zweifelhaften Verhältnissen.