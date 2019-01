Söders Glaubwürdigkeitsdefizit

München. Glaubt man ihrem neuen Chef, dann wird die CSU plötzlich modern. "Neu" war eines der Lieblingswörter in Markus Söders Parteitagsrede. Neue Spitze, neue Programmatik, auch einen neuen Sound verordnete er. Man darf skeptisch sein, ob es Söder ernst meint mit der Erneuerung und seinem brandneuen Motto.

"Profil mit Stil" lautet dieses. Dass der Parteitag seinem neuen Chef darin folgte, die Hauptschuld für die deftige Watschn bei der letzten Landtagswahl und das ramponierte Image bei Söder-Vorgänger Horst Seehofer abzuladen, passt da nicht ganz ins Bild. Sicher, Seehofers Rumpelstilzchen-Gehabe im vergangenen Sommer hat viele Christsoziale verschreckt. Aber Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gossen kräftig Öl in das Feuer, in dem sie Seehofer schließlich verheizten.



Viel Zauber wohnt dem Neuanfang also nicht inne, zumal Söder mit einem gehörigen Glaubwürdigkeitsdefizit startet. In weniger als einem Jahr soll aus dem brachialen Bayern-First-Politiker ein überzeugter Europäer, aus dem Asyl-Hardliner ein Fan der "neuen Bayern" und aus dem Provokateur ein CSU-Chef geworden sein, der die Schwesterpartei und ihre neue Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ganz fest ans Herz drückt? Unbestritten ist an Söder einstweilen nur, dass er die notwendige Härte hatte, alle seine Gegner aus dem Feld zu räumen.