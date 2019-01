München. Als das Ergebnis verkündet wird, bläst Markus Söder kurz die Wangen auf. Ein winziger Moment, in dem ihm die Mimik entgleitet. Wenn das mal gut geht, scheint er sich selbst zusagen.

Mit gut 87 Prozent war der 52-jährige Franke am Samstag gerade zum neuen CSU-Parteichef gewählt worden. Ein dürftiges Ergebnis. Viele Führungsmitglieder auf dem Sonderparteitag in der kleinen Olympiahalle in München hatten mit 90 plus X für Söder gerechnet, der keinen Gegenkandidaten hatte. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht kurz darauf von einem "sehr, sehr ehrlichen" Resultat.



Das trifft es ganz gut: Horst Seehofer, den Söder soeben vom Parteivorsitz verdrängt hatte, ist nicht der einzige, der dem Neuen weiterhin in inniger Abneigung verbunden ist. Und Söder hat längst nicht alle davon überzeugt, dass er das Zeug und das Format hat, der erschöpften, desillusionierten Partei wieder Orientierung und Esprit zu geben. "Er hat im Wahlkampf genau so viel Mist gebaut wie Seehofer und hat vor allem sich selbst im Kopf", sagt einer, der sich am Mittag vor der Essensausgabe das zweite Weißbier gönnt.

Von Aufbruch-Stimmung ist nichts zu spüren. Dabei sollte der Parteitag eine Zäsur einleiten. Gut zehn Jahre lang hatte Seehofer die CSU geführt, zuletzt aber zunehmend den Draht zur Partei verloren. Schon im vergangenen Frühjahr musste er das Amt des Ministerpräsidenten Söder überlassen. Als sich Seehofer in seiner Abschiedsrede über "einige Misshelligkeiten" nach der Bundestagswahl 2017 beschwert, herrscht eisiges Schweigen unter den 800 Delegierten. Vom Streit haben sie hier alle genug.

Immerhin: Mit nur wenigen Gegenstimmen wird Seehofer auf Vorschlag Söders zum neuen Ehrenvorsitzenden gekürt und bekommt zum Abschied ein Modell der CSU-Zentrale für seine Modelleisenbahn. "Danke Horst" steht auf einem Schild, das ein älterer Delegierter tapfer in die Luft hält.

Jetzt steht Söder also ganz oben. "Aufgeregter als sonst" sei er, sagt er in seiner Bewerbungsrede, und das war ihm anzumerken, wird er jetzt doch an Vorgängern wie Theo Waigel, Edmund Stoiber und Franz Josef Strauß gemessen werden. Redlich bemüht er sich um Sympathie-Punkte: "Ich habe viel gelernt, auch Fehler gemacht", zeigt er einen Hauch von Selbstkritik. Er erinnert an seinen Eintritt in die CSU gegen den Rat seines Großvaters, an die Zeit, in der er selbst Plakate geklebt hatte. Doch der Funke springt nicht über, der Beifall bleibt pflichtschuldig.

In seiner Rede steckt er ein Fünf-Punkte-Programm ab. Die christliche Prägung und den Respekt für die Menschen "wie sie sind" hebt er hervor, ebenso die soziale Verantwortung der CSU: Diese müsse sich stärker "um die Leberkäs-Etage" anstelle der "Prosecco-Trinker" kümmern. In Sachen Migrationspolitik verschiebt er den Akzent auf Integration. Und ebenso wichtig wie der Schutz des Brauchtums sei der Erhalt von Natur und Umwelt. Die Beschwörung, dass der Dauerzoff mit der Schwesterpartei CDU zu Ende sei, gehört seit Wochen zum CSU-Sound - ebenso wie das Bekenntnis zu einer starken EU: schließlich zieht CSU-Vize Manfred Weber als Spitzenkandidat für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten in die Europawahl.

Anzeige Anzeige

Echte Begeisterung weckt Söder nur zwei Mal: Mit seinen Attacken gegen die "Höcke"-AfD, die "auf dem Weg in den rechtsextremen Bereich" sei, und mit beißender Kritik an den Grünen und ihrem Chef Robert Habeck, dem Söder Doppelmoral und Abgehobenheit vorwirft: "Es reicht nicht, nur Twitter abzuschalten, überdenken Sie mal ihre Einstellungen", ruft er Habeck entgegen.

Als Hau-Drauf hat es Söder ins Amt des Ministerpräsidenten und - am Samstag - zum Parteichef gebracht. Jetzt gibt er sich als geläuterter, ja sanfter Teamplayer. Die neue Söder-Devise: "Aus großartigen Solisten ein noch besseres Orchester machen" und "nur noch gut übereinander reden".

Sollte Söder mit seiner neuen Demut auf Begeisterung gehofft haben, so muss seine Show als verpatzt gelten. Erleichterung, dass die personelle Neuaufstellung endlich abgehakt ist, ja, aber Euphorie über den Neuen - davon ist nichts zu spüren. Ein Pflicht-Termin, so haben die meisten Delegierten den Parteitag wahrgenommen, und etliche machen sich auf den Weg, kaum dass Söder gewählt ist. Um kurz nach 15 Uhr haben sich die Stuhlreihen schon soweit geleert, dass der Parteitag nicht mehr beschlussfähig ist.