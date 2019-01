Mehrere Tausend Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Berlin für eine klimafreundlichere Landwirtschaft demonstriert. Foto: imago/Metodi Popow

Berlin. Für eine Wende in der Agrarpolitik und mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft haben am Samstag mehrere Tausend Menschen in Berlin demonstriert.