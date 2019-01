München. Jetzt steht er ganz oben: Mit 87,4 Prozent wird Markus Söder auf dem Sonderparteitag der CSU zum neuen Parteichef gewählt, tritt die Nachfolge von Horst Seehofer an und ruft gleich den Neustart aus: "Wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen", sagt er. Die Risse zur CDU will er kitten.

Es kommt an diesem Samstag zur erwarteten Markus-Söder-Show auf dem Sonderparteitag in der Kleinen Olympiahalle in München. Von Euphorie ist indes nicht viel zu spüren, eher von Erleichterung: Rund 90 Prozent für Söder waren erwartet worden, das Resultat wird dann allenthalben als "ehrlich" interpretiert. Als es verkündet wird, bläst Söder kurz die Backen auf, dann lässt er sich sich von Seehofer als Erstem gratulieren.



Mit dem Stabwechsel geht ein schmerzhafter Prozess bei den Christsozialen zu Ende, der Narben hinterlassen wird. Seehofer gewährte in seiner Abschiedsrede einen seltenen Einblick in seine Gefühlslage: "Ich bin froh darüber, dass ich Vieles hingenommen habe, geschluckt habe, nie darüber geredet habe", sagt er. "Ich habe darauf nie in der Breite oder gar in der Tiefe reagiert" und er werde dies auch nicht mehr tun, denn: "Wenn man so lange in der Partei tätig ist wie ich, ist einem die Partei ans Herz gewachsen."

Gut zehn Jahre hat Seehofer die CSU geführt. Im vergangenen Jahr musste er bereits den Posten des Ministerpräsidenten an den jüngeren Erzrivalen Söder übergeben. Der ist nun der neue starke Mann. Was er mit dem Neustart meint, ist zunächst der Umgang mit der Schwesterpartei CDU und mit dem Groko-Partner SPD in Berlin: "Wir wollen Profil mit Stil", sagt er, "miteinander statt gegeneinander". 2019, lautet Söders Appell, müsse für die Bundesregierung "das Jahr der Ergebnisse werden".

All das sind natürlich Spitzen gegen seinen Vorgänger, den Söder als Streithammel erscheinen lässt, dessen Zeit längst abgelaufen sei. Darüber kann auch sein Vorschlag nicht hinwegtäuschen, Seehofer sofort in den Kreis der Ehrenvorsitzenden aufzunehmen, dem der Parteitag sogleich - mit wenigen Gegenstimmen - folge leistet.

Das zerrüttete Verhältnis zwischen Seehofer und Ex-CDU-Chefin Angela Merkel, es soll jetzt das Verhältnis der Schwesterparteien nicht länger belasten. Söder will den Riss kitten, und Merkel-Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) will es auch. Kaum ist Söder zum neuen CSU-Chef gekürt, tritt AKK in München auf die Bühne. Es gehe nicht um "falsche Harmonie", sagt die neue CDU-Chefin, das würden die Menschen spüren. Die Parteien seien schließlich keine eineiigen Zwillinge. "Aber wir sollten an einem Strang ziehen, und dazu reiche ich Dir, lieber Markus, die Hand." Applaus und Seufzer der Erleichterung sind in der Kleinen Olympiahalle zu spüren.

Kuscheln statt Krawall gegenüber der CDU - darin soll sich die Erneuerung indes nicht erschöpfen, sagt Söder. Auch inhaltlich will er den Aufbruch. War er der AfD und deren Anti-Asyl-Kurs im Landtagswahlkampf noch hinterher gelaufen, so will er, dass sich die CSU jetzt intensiv um "Neubürger" und Menschen mit Migrationshintergrund kümmert. "Bayer wird man nicht durch Geburt, sondern durch Einstellungen und Überzeugungen", so lautet plötzlich Söders neuer "CSU-Sound". Die Kehrtwende ist natürlich eine Reaktion auf das Erstarken der Grünen. Er sei nicht bereit, sagt Söder, "München und andere Städte dauerhaft den Grünen zu überlassen".

Anzeige Anzeige

Der neue Zungenschlag kommt bei Kramp-Karrenbauer gut an, lässt er doch hoffen, dass es wirklich vorbei ist mit dem Dauer-Zoff über die Flüchtlingspolitik. Eine kleine Spitze kann sich der Gast indes nicht verkneifen und bietet Söder in Sachen Integration an: "Wenn Ihr Tips braucht, sind wir gerne behilflich." Die Bundesländer, in denen die CDU mitregiert, soll das heißen, sind da schon deutlich weiter als Bayern.