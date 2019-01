München. Noch vor dem CSU-Sonderparteitag am Samstag twitterte Hors Seehofer mit emotionalen Worten, dass er den CSU-Vorsitz abgeben würde. "Ich bedanke mich herzlich für den Zuspruch", so Seehofer weiter. Markus Söder wird das Amt übernehmen.

Horst Seehofer hat den angekündigten Rücktritt vom CSU-Vorsitz offiziell gemacht: Kurz vor Beginn des Sonderparteitags am Samstag in München schrieb der Bundesinnenminister auf Twitter: "Heute gebe ich das Amt des CSU-Vorsitzenden nach mehr als zehn Jahren in die Hände meiner Partei zurück." Das sei doch damit "amtlich", sagte der 69-Jährige bei seiner Ankunft in der Halle.

Ämterwechsel gehörten zur Normalität, sagte Seehofer, "auch wenn man selbst betroffen ist". Am Anfang sei Wehmut dabei gewesen, nun überwiege "eine Mischung aus Dankbarkeit und Erleichterung". Denn das Amt des CSU-Vorsitzenden sei mit einer großen Verantwortung verbunden. "Es geht ja immer um die Existenz einer politischen Gemeinschaft", betonte er.



