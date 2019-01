Berlin. Die AfD wirft dem Bundesamt für Verfassungsschutz vor, ein internes Gutachten über die Partei verbreitet zu haben. Doch dort weist man jegliche Schuld von sich.

Am Dienstagnachmittag verkündete der neue Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, dass die AfD auf Bundesebene zum "Prüffall" erklärt werde. Ein dem BfV vorliegendes Gutachten enthalte "Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgerichtete Politik der AfD".

Lesen Sie: Verfassungsschutz erklärt AfD bundesweit zum Prüffall



AfD: Das ist ein "Riesenskandal"

Daraufhin haben in den vergangenen Tagen diverse Medien wie "Spiegel" oder "Tagesspiegel" aus dem AfD-Gutachten zitiert und angegeben, dass ihnen das vollständige Dokument vorliege. Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD, kritisierte das BfV in einer Pressemitteilung für die "Verbreitung des internen Gutachtens".

"Dass bestimmte Medien an das interne Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD kommen, der AfD hingegen dieses Gutachten auf Anfrage verwehrt wird, ist ein Riesenskandal, der das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen massiv erschüttert", heißt es in der Mitteilung.

Journalisten würden mit internen nachrichtendienstlichen Informationen versorgt, während man der AfD dasselbe Gutachten vorenthalte, lautet der Vorwurf. Allerdings handelt es sich bei den für das Gutachten verwendeten Informationen gar nicht um "nachrichtendienstlichen Informationen", sondern um für jeden öffentlich zugängliche Informationen. Das erklärte Haldenwang während der Pressekonferenz am Dienstag.



Zudem weist das Bundesamt für Verfassungsschutz den Vorwurf, das AfD-Gutachten verbreitet zu haben, entschieden von sich: "Das Gutachten wurde auf Nachfrage weder an Journalisten noch an die AfD weitergegeben", erklärte eine Sprecherin des BfV gegenüber unserer Redaktion.

Anzeige Anzeige

Wer hat das Gutachten durchgestochen?

Wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz jedoch beteuert, das Gutachten nicht verbreitet zu haben, muss jemand das Dokument durchgestochen haben. Tatsächlich verschickte das BfV das Gutachten an alle 16 Landesämter des Verfassungsschutzes. Das grenzt den Täterkreis nicht gerade ein, aber macht deutlich, dass nicht zwangsläufig das BfV etwa in Richtung Medien lanciert haben muss.

Somit sind auch die Behauptungen von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland, der ebenfalls in der Pressemitteilung zitiert wird, auf mehreren Ebenen schlicht falsch: "Die Lancierung des BfV-Gutachten in den Medien bestätigt zudem die These, der frühere BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen wurde einzig und allein aus dem Grunde geschasst und sein Nachfolger Thomas Haldenwang gezielt eingesetzt, um die Alternative für Deutschland als Partei, ihre Fraktion und mit ihr ihre Mandatsträger zu beschädigen."

Abschließend kündigen die beiden AfD-Politiker in der Pressemitteilung an, rechtliche Schritte gegen das BfV "prüfen und gegebenenfalls die erforderlichen Schritte einleiten" zu wollen. Spätestens dann bekommt auch die AfD ganz legalen Einblick in das Gutachten, wenn ihr Anwalt Akteneinsicht beantragt.

Lesen Sie: Murswiek hält Erklärung zum Prüffall der AfD für "rechtlich anfechtbar"