Seehofers Ghostwriter

Berlin. Was Michelle Obama gemacht hat, das will ich auch, denkt sich Horst Seehofer, und hat seine Memoiren angekündigt.

Anders als die Frau des Ex-US-Präsidenten traut sich der scheidende CSU-Chef aber nicht zu, sein bewegtes Leben alleine aufzuschreiben, und hat die heißeste Stellenausschreibung der Woche aufgegeben: "Zwar bin ich auch des Schreibens mächtig, aber das muss ein Profi machen, der die Informationen einfach verständlich und doch spannend verarbeitet."



Nun wird in Berlin heftig spekuliert, wer sich die Aufgabe zutraut: Wird Kohl-Biograph Heribert Schwan den Finger heben? Schwans "Seehofer-Protokolle" würden gewiss zum Bestseller. Andererseits hat Schwan vermutlich noch die Nase voll von den endlosen Kohl-Monologen in Oggersheim, als dass er Nerv hätte, sich in Seehofers Keller in Altmühltal zu setzen und Akten zu sichten, während der Polit-Pensionär mit seiner Modelleisenbahn spielt.

An Material fehlt es nicht. Allein aus seiner Zeit als Gesundheitsminister stünden "Riesen-Bände" im Keller, ließ Seehofer wissen. Spannend dürfte auch das Kapitel über seine Beziehung zu Angela Merkel werden. Das Projekt klingt vielversprechend. Für die Ghostwriter-Bewerbung bleibt noch etwas Zeit. Starten soll die Arbeit erst, wenn Seehofer nicht mehr Innenminister ist. Das kann noch einige Jahre dauern.