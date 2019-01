Agrar gegen Umwelt: Merkel müsste ein Machtwort sprechen

Berlin. In Berlin startet die Agrar- und Ernährungsmesse „Grüne Woche“. Erwartet werden Hunderttausende Besucher – und viel Streit. Besonders der Konflikt zwischen Agrar- und Umweltministerium lähmt. Ein Kommentar.

Es sind dynamische Zeiten in der Agrar- und Ernährungsbranche. Die Digitalisierung eröffnet ganz neue Perspektiven für die Lebensmittelproduktion. Und auch alte Gegensätze zählen nicht mehr: So wäre es vor wenigen Jahren doch undenkbar gewesen, dass ein alternativer Anbauverband wie Bioland mit dem Discounter Lidl gemeinsame Sache macht. Die Zeit wird natürlich zeigen, ob das mehr ist als eine Werbemaßnahme. Bemerkenswert bleibt es dennoch.

Viel Bewegung also. Nur die Bundesregierung steht still. Das Aneinander-Vorbeireden bei der Neuausgestaltung der EU-Agrarsubventionen ist nur ein Beispiel. Da wirft die eine Ministerin der anderen öffentlich Blockadehaltung vor – was für ein Ding! Tatsächlich blockieren sich Agrar- und Umweltministerium nicht nur hier. Das wirft ein schlechtes Licht auf den Zustand der Regierung und schwächt letztlich die Position Deutschlands auf EU-Ebene. Wer soll einen Verhandlungspartner ernst nehmen, der selbst nicht weiß, wohin er will?

Zweifel sind angebracht, ob eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen beiden Ressorts überhaupt noch möglich ist. Die Regierungschefin muss ein Machtwort sprechen. Doch in das vermeintliche Klein-Klein der Tagespolitik hat sich Kanzlerin Merkel noch nie großartig eingemischt. Das wird sie am Ende ihrer Amtszeit kaum anders halten.