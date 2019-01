Warum sich andere Länder über sinkende deutsche Rüstungsexporte freuen

Osnabrück. Deutschland gab 2018 das dritte Jahr in Folge weniger Kriegsmaterial zum Export frei. Das ist politisch gewollt - und gut so. Doch wenn ein Land weniger exportiert, folgt daraus ein anderer unerwünschter Effekt. Ein Kommentar

Waffen sind keine x-beliebige Exportware wie Autos oder Waschmaschinen – und deshalb ist es richtig, Rüstungsexporte politisch zu steuern. Hier muss das Primat der Politik vor der Waffenindustrie gelten. Es war mutig von der Bundesregierung, dass sie nach der Affäre um den ermordeten regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi alle Exporte nach Saudi-Arabien gestoppt hat – kein anderer großer Waffenexporteur in EU oder Nato ist dem gefolgt.

Hintertürchen bleiben

Genau hier beginnt aber die Augenwischerei: Saudi-Arabien zählte 2018 immer noch zu den besten Kunden, weil Hintertürchen offen blieben. Außerdem: Wenn Deutschland weniger Waffen exportiert, springen andere Europäer ein, etwa Frankreich oder Großbritannien. Rüstungsfirmen verlagern eben ihre Fertigungsstätten in andere Länder, die nicht so genau hinsehen. Der Konzern Rheinmetall hat offensichtlich weiter Saudi-Arabien mit Munition beliefert, und zwar über Tochterfirmen in Italien und Südafrika.

EU sollte sich einigen

An dieser Stelle muss die Regierung nachbessern. Und sicherstellen, dass keine autoritären Staaten, die die Menschenrechte verletzen, Waffen „made in Germany“ erhalten. Am besten wäre, wenn sich die EU-Länder auf gemeinsame Standards für Rüstungsexporte einigten. Das wäre mal eine wirklich wichtige EU-Aufgabe. Denn solange die anderen liefern, was Deutschland versagt, ändert sich nichts.