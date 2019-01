Berlin. Kommender Samstag, gegen 10.30 Uhr, Kleine Olympiahalle in München, Sonderparteitag der CSU: Horst Seehofer wird ein letztes Mal als CSU-Vorsitzender aufs Podium steigen, eine letzte Rede an seine Partei halten.

Die zentralen Botschaften hat er schon vorweggenommen: Die Große Koalition in Berlin "arbeitet gut" und "produziert sehr viel Positives fürs Land", äußerte er in einem Interview. Das heißt: Als Bundesinnenminister will er weitermachen.



Und zweitens: Sein Nachfolger an der Parteispitze müsse bei der Europawahl im Mai "schon ein Ergebnis von über 40 Prozent" schaffen, um "die Sonderstellung der CSU in der deutschen Politik zu bewahren". Nicht mit selbstkritischen Tönen oder auch nur einem Hauch von Demut wird Seehofer nach zehn Jahren das Feld als CSU-Chef räumen. Nein, er versucht, die Latte für seinen Nachfolger so hoch wie irgend möglich zu legen.

Durch den bitteren Asyl-Streit mit der damaligen CDU-Chefin und Noch-Kanzlerin Angela Merkel hatte der 69-Jährige im vergangenen Sommer nicht nur Schwarz-Rot vor die Zerreißprobe gestellt. Seehofer hatte auch den CSU-Landtagswahlkampf belastet und zum desaströsen Ergebnis beigetragen. Dass sich am Samstag auf dem Sonderparteitag in Bayerns Landeshauptstadt der geballte Frust über "Crazy Horst" entladen wird, verbietet der Anstand der Delegierten. Aber die Erleichterung über seinen Abgang ist allenthalben zu spüren.

Tritt in den Hintern

Was er vermissen werde, wenn Seehofer gehe, wurde der mächtige CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dieser Tage gefragt. "Politik braucht Veränderung", sagte Dobrindt. "Die Weiterentwicklung hat etwas mit Personen zu tun." Ein verbaler Tritt in Seehofers Hintern.

Aber so sieht es aus: Die CSU braucht den Neustart, und der Parteitag soll zur entscheidenden Wegmarke werden. In atemraubenden Tempo hat Ministerpräsident Markus Söder sein eigenes Image als Asyl-Hardliner und Schwarzer Sheriff abgestreift, will bei seiner Krönung zum neuen Parteichef die neue CSU verkörpern.

Dazu gehört es, der AfD nicht mehr hinterher zu laufen, sondern die Rechtspopulisten inhaltlich zu stellen. Und dazu gehört die Wiederentdeckung des völlig aus dem Blick geratenen bürgerlich-liberalen Milieus. Die CSU dürfe den Grünen nicht länger "das Monopol für Optimismus und politische Moral überlassen", lautet die neue Söder-Formel: Nicht nur nach rechts starren, sondern auch wieder nach links blicken.

"Mir hat's gefallen"

Beendet werden sollen nicht zuletzt die Versuche, sich auf Kosten der Schwesterpartei CDU zu profilieren und immer neuen Streit zu suchen. Er wünsche sich, dass CSU und CDU wieder eine Politik "aus einem Guss" machten, erklärte Söder. Das heiße auch, "sich gegenseitig nicht zu überraschen". Er hätte auch sagen können: Nicht mehr den Seehofer zu machen.



In Berlin will Alexander Dobrindt die neue CSU verkörpern. Wie er sich das vorstellt, zeigte der Stratege Anfang des Monats bei der Landesgruppenklausur in Kloster Seon. Zu der war die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geladen.

Seehofer und Merkel hatten bei ihren gemeinsamen Auftritten eisige Abneigung gezeigt. Dobrindt und AKK mühten sich nun im Schneegestöber von Seon, eine neue Innigkeit von CSU und CDU zu zelebrieren. "Es wurde viel gekuschelt", sagte Dobrindt hinterher ganz aufgeräumt und ließ wissen: "Mir hat's gefallen." Geht es nach ihm, dann soll es beim Flirt der Schwesterparteien nicht bleiben.