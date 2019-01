Gleichberechtigung sei nicht nur eine Frage von Recht und Gerechtigkeit, sondern auch von einer modernen und zeitgemäßen Gesellschaft, sagt Giffey Foto: Britta Pedersen

Düsseldorf. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey dringt auf einen höheren Frauenanteil in der Politik. „Frauen sind die Hälfte des Volkes und müssen auch entsprechend vertreten sein. Deshalb ist es an der Zeit für Parität in den Parlamenten“, sagte die SPD-Politikerin der „Rheinischen Post“.