Loveparade-Prozess: Trauer verjährt nie

Osnabrück. Seit gut einem Jahr läuft der Loveparade-Prozess, doch nun könnte er ohne ein Urteil zu Ende gehen. Das Gericht hat eine Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen. Eine auf den ersten Blick absurde, ja empörende Vorstellung. Und doch könnte dies den trauernden Angehörigen sogar helfen.

Der Katastrophe von Duisburg, die vor acht Jahren 21 Menschen grausam zu Tode kommen ließ, folgten sieben zähe Jahre, die den Begriff Aufarbeitung kaum verdient haben. Dass jetzt der so spät gestartete Prozess gegen zehn Angeklagte wohl ohne Urteil enden wird, passt in dieses traurige Bild. Doch vielleicht ist es sogar besser so.

Schon zu Beginn des Verfahrens 2017 war klar: Hier sitzen zwar sechs Angestellte des Veranstalters Lopavent sowie vier Verwaltungsangestellte auf der Anklagebank, nicht aber diejenigen, die die meisten dort hätten sehen wollen: Loveparade-Veranstalter Rainer Schaller sowie Adolf Sauerland, früherer Oberbürgermeister von Duisburg. Doch Recht und Gerechtigkeit sind zwei Paar Schuhe. Mögen Schaller und Sauerland auch diejenigen sein, die moralische Schuld tragen, einen gerichtsfesten Vorwurf konnte man ihnen nicht machen. Und so kam es, dass der Prozess zwar ein komplexer, langwieriger Akt wurde, dennoch aber wenig dazu geeignet scheint, die Pein der trauernden Angehörigen zu lindern. Dieses Verfahren zu stoppen, bevor die Verjährung dies sowieso tut, wäre richtig. Denn klar ist doch: Die echte Schuldfrage wird wohl nie geklärt.

Trauer, so heißt es, verjährt nie. Doch vielleicht wird sie erträglicher, wenn sie nicht immer wieder durch diesen unbefriedigenden Prozess aufgebrochen wird?