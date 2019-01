Berlin. Im Streit zwischen Apothekern und Gesundheitsminister Spahn kommt es am Donnerstag zum Showdown. 140 Delegierte entscheiden in Berlin, ob sie einlenken oder im Kampf gegen den Medikamenten-Versandhandel auf Eskalationskurs gegen den CDU-Politiker gehen sollen.

Worüber wird gestritten? Im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, sich für ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten einzusetzen, um ein Apotheken-Sterben zu verhindern. Im Dezember verkündete Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plötzlich, der Versandhandel bleibe doch erlaubt, weil EU-Recht ein Verbot verhindere.



Was bietet Spahn an? Mit einem "Plan B" will er den Apothekern entgegenkommen. Sie sollen für neue Aufgaben (etwa Impfungen wie in der Schweiz) und doppelt so hohe Nacht- und Notdienst-Zulagen insgesamt 360 Millionen Euro an zusätzlichen Honoraren erhalten. Außerdem will er Rabatte, die ausländische Versandhändler im Gegensatz zu den in Deutschland ansässigen Versandt-Apotheken anbieten dürfen, auf 2,50 Euro pro Rezept deckeln.

Was spricht für ein Verbot des Versandhandels? Der Marktanteil der Versender liegt derzeit bei 1,1 Prozent. Pharmazeuten fürchten wachsende Umsatzeinbußen, die immer mehr Standort-Apotheken gefährden könnten. "Die Versorgung der Patienten gerade auf dem flachen Lande wird durch Apotheken am besten gewährleistet. Nur diese leisten die notwendige Beratung", sagt Hubert Siemer, Chef des Vereins "Apotheken im Osnabrücker Nordland" (Aponola). Bei der Anwendung würden viele Fehler gemacht und extrem viele Medikamente verschwendet. "Hier werden Apotheker einfach gebraucht", sagt Siemer.

Profitiert nicht gerade die Landbevölkerung vom Versandhandel? Nein, sagt der Aponola-Chef, denn dort habe so gut wie jede Apotheke einen Bringdienst und verschicke zur Not ihre Pillen per Post. Weiteres Argument der Vor-Ort-Pharmazeuten: In vielen kleineren Orten gehören Apotheken zu den letzten wichtigen Infrastrukturangeboten.

Werden in- und ausländische Versender gleich behandelt? Hier liegt das größte Ärgernis für die heimische Branche: Online-Apotheken aus dem EU-Ausland dürfen ihren Kunden in Deutschland Rabatte anbieten und müssen überdies - etwa in den Niederlanden - deutlich weniger Steuern zahlen. Im Ausland würden "Versandhandelsriesen mit Geld aus unserer Sozialversicherung aufgebaut. Das ist ein Skandal", sagt Siemer. Weil die Boni für ausländische Anbieter nach EU-Recht nicht verboten werden können, fürchten hiesige Standort-Apotheken, dass auch deutsche Versender bald Rabatte gewähren dürfen - und sie noch weiter ins Hintertreffen geraten.

Wie entscheidet sich der Apothekertag? Die Apothekerkammer Niedersachsen will für das Versandhandelsverbot kämpfen, andere scheuen das Risiko. Denn Spahn hatte durchblicken lassen, dass es ohne Einlenken womöglich auch keine höheren Honorare geben werde, was ihm den Vorwurf der Erpressung einbrachte. Weil in zahlreichen EU-Ländern der Handel verboten ist, glauben viele, dass Spahns Argument mit dem EU-Recht nur vorgeschoben ist.

Haben die Apotheker Verbündete? Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Karin Maag (CDU), zeigt Verständnis für den Ärger der Pharmazeuten. Wenn es nicht gelinge, die Preisvorteile für ausländische Apotheken auszuräumen, habe mann "die rechtliche Möglichkeit, Versandhandel zu verbieten", sagt sie gestern im Gespräch mit unserer Redaktion - und widerspricht damit ihrem Minister.

Wer steht hinter Spahn? Verbraucherschützer sehen im Versandhandel Vorteile, die Krankenkassen sehen Kostenersparnis. Johann-Magnus von Stackelberg, Vize-Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, sagt: "Es ist ein gutes Signal für den Digitalstandort Deutschland, dass das Versandhandelsverbot für Medikamente nun vom Tisch ist." Er warnt vor einem Deal. Spahn dürfe sich das Grüne Licht für das Verbot nicht erkaufen, indem er "alte Apothekenstrukturen durch zusätzliche Beitragsgelder alimentiert". Mehr Geld für Apotheken dürfe es nur geben, "wenn die Versicherten auch tatsächlich sinnvolle neue Leistungen erhalten".

Wie geht es weiter? Bevor Spahn seinen Gesetzentwurf vorlegt, würden "noch Gespräche geführt", deutet ein Ministeriumssprecher gestern ein wenig Kompromissbereitschaft an. Allerdings sei es nicht mit dem Europarecht vereinbar, nur Apotheken in Deutschland den Versandhandel zu erlauben.