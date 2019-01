Berlin. Thomas Oppermann wünscht sich einen weiblicheren Bundestag. Doch wie kann das gelingen? Ein Überblick.

Seit zwölf Jahren wird unser Land von einer Frau regiert und von 15 Ministern im Kabinett Merkel sind zumindest sechs weiblich. Doch der Frauenanteil im Bundesparlament ist mit der letzten Wahl auf rund 30 Prozent gesunken. 709 Sitze zählt der deutsche Bundestag derzeit, nur auf 219 von ihnen sitzen Frauen. Damit ist der Quote so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann fordert deswegen eine umfassende Reform des Wahlrechts. "Der Bundestag muss kleiner und weiblicher werden", sagte der SPD-Politiker der "Welt". "Das können wir mit einem großen Wurf erreichen, einer Reform des Wahlrechts, die beide Probleme gleichzeitig löst."

Oppermann schlug konkret vor, die Zahl der Wahlkreise von jetzt 299 auf künftig 120 zu reduzieren, dafür aber in jedem Wahlkreis zwei Direktkandidaten wählen zu lassen – jeweils einen Mann und eine Frau. "Die Optionen des Wählers werden also erweitert: Er kann einen Mann, eine Frau und eine Partei wählen. Wir hätten also quasi ein Drei-Stimmen-Wahlrecht", sagte der SPD-Politiker.

Weiterlesen: Landes-SPD will mit Frauenförderung und Klimaschutz punkten



Eine Frauenquote für den Bundestag, Thomas Oppermann ist nicht der erste, der eine solche Idee zur Diskussion stellt. Besonders seit der letzten Bundestagswahl sprechen die Parteien immer wieder über Möglichkeiten, mehr weibliche Abgeordnete ins Parlament zu befördern.

Aber warum ist der Anteil der Frauen überhaupt gesunken?

Für den Rückgang des Frauenanteils werden zwei Gründe ausgemacht: Zum einen liegt es daran, dass der momentane Bundestag zu einem größeren Teil aus direkt gewählten Kandidaten besteht, als in den Jahren zuvor. Zum anderen haben der Einzug von FDP und AfD einen starken Einfluss auf die Geschlechterverteilung.

Anzeige Anzeige

Direktkandidaten sind über alle Parteigrenzen hinweg in der Mehrheit männlich. 2017 waren nur 29 Prozent der Direktkandidaten Frauen. Für die CSU sitzen beispielsweise derzeit nur acht Frauen im Bundestag – ihnen gegenüber stehen 38 Männer. Das liegt auch daran, dass bei der letzten Bundestagswahl nur Direktkandidaten der CSU in den Bundestag eingezogen sind. Die Liste kam gar nicht erst zum Tragen. Mit dem Problem, dass Direktmandate sich negativ auf den Frauenanteil auswirken, steht Deutschland nicht allein da. Das sei ein internationales Phänomen, sagt die Politikwissenschaftlerin Ina Bieber vom Leibniz Institut für Sozialwissenschaften: "Mehrheitswahlsysteme diskriminieren Frauen mehr als Verhältniswahlsysteme."



Außerdem gehört seit der Wahl 2017 die FDP wieder und die AfD erstmals zum Bundestag. Bei der FDP sind 19 der 80 Abgeordneten weiblich, bei der AfD sind es 10 von 92. Damit haben die beiden Parteien den Frauenanteil im Parlament klar geschmälert.

Welche Änderungsvorschläge gibt es?

Im November 2018 hat bereits Bundesjustizministerin Katharina Barley eine Änderung des Wahlrechts ins Spiel gebracht. Auch sie sprach von der Bildung größerer Wahlkreise mit zwei direkt gewählten Abgeordneten unterschiedlichen Geschlechts oder einer Quote für die Listen der Parteien. Für diesen Vorschlag musste Barley viel Kritik einstecken.

Kommentar: Von Quoten träumen hilft nicht



Immer lauter wird seit der letzten Wahl ein Paritäts-Gesetz gefordert, das auch Barley vorschwebt. Dann wäre gesetzlich vorgeschrieben, dass zumindest die Listen der Parteien zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern bestehen müssen.

Kritiker beider Vorschläge sehen diese als verfassungswidrig an. Befürworter argumentieren hingegen, dass in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes ("Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.") eine Veränderung des Wahlrechts erlaube.

Welche Standpunkte vertreten die Parteien?

Nur die Grünen und die Linke haben im Bundestag mehr Frauen als Männer in ihren Reihen. Die Grünen haben strikte Regeln zur Förderung von Frauen in der Partei. Sie setzen auf Doppelspitzen, bei Listen sind die ungeraden Plätze für Frauen reserviert, die geraden stehen beiden Geschlechtern offen. Auch die Linke hat sich eine 50-Prozentquote auferlegt. Die SPD hat 1988 eine Quote eingeführt. Seitdem müssen 40 Prozent aller Spitzenpositionen mit Frauen besetzt werden. Bei der Wahl 2017 haben alle drei Parteien ihre Landeslisten paritätisch aufgestellt. Bei den Sozialdemokraten verschlechtern die Direktmandate die Quote, auf diesem Weg sind mehrheitlich Männer ins Parlament eingezogen.

Weiterlesen: 100 Jahre Frauenwahlrecht – "Menschenrechte haben kein Geschlecht"



Bei Union, FDP und AfD – den Parteien mit dem niedrigsten Frauenanteil – existieren keine solchen Regelungen. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", hat Angela Merkel einmal dazu gesagt, dass Deutschland oft als Vorbild in Sachen Gleichberechtigung gilt, weil das Kanzleramt von einer Frau geführt wird. "Aus der Tatsache, dass es mich gibt, darf kein Alibi werden."

Wirft man übrigens einen Blick auf die Mitgliederzahlen der Parteien, haben alle ein Problem. Denn der Frauenanteil der sieben Bundestagsparteien liegt nach eigenen Angaben insgesamt gerade einmal zwischen rund 20 (AfD, CSU) und knapp 40 Prozent (Grüne). In den meisten Parteien steigt der Anteil – aber nur langsam.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Nur in drei Ländern weltweit liegt der Frauenanteil in Parlamenten bei mehr als 50 Prozent, in Ruanda, Kuba und Bolivien. In der EU liegt Deutschland im Mittelfeld. An der Spitze stehen Schweden mit 46 Prozent und Finnland mit 42 Prozent. In Schweden müssen seit 1994 genauso viele Männer wie Frauen auf Wahllisten stehen. Dort ist inzwischen sogar die Mehrheit der Ministerien durch Frauen besetzt.

In Frankreich wird seit einigen Jahren versucht, Gleichberechtigung durch ein verändertes Wahlsystem zu erreichen. Ein Paritäts-Gesetz gibt es dort seit 2000, auf den Kandidatenlisten stehen die Geschlechter abwechselnd. Seit 2017 liegt der Frauenanteil in der französischen Nationalversammlung bei 38,8 Prozent. Doch noch immer nehmen besonders die konservativen Parteien lieber hohe Strafzahlungen in Kauf als mehr Frauen aufzustellen. Außerdem würden die sicheren Wahlkreise meist an einen Mann vergeben werden, beklagen Politikerinnen.

Und nun?

Viele Experten sind sich einig, dass Quoten und veränderte Wahlsysteme helfen können, die Parlamente gleichberechtigt zu besetzen. Doch es müsste sich wohl noch mehr ändern. Viele Politikerinnen klagen über Parteistrukturen, die gerade in den Ortsvereinen von älteren Männern dominiert würden. Dort würden junge Männer oft stärker gefördert als Frauen. Andere denken, dass die Strukturen der Arbeit als Politiker – zum Beispiel familienunfreundliche Arbeitszeiten – auf viele Frauen abschreckend wirken.

(mit dpa)