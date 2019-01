Insgesamt seien mehr als 100 Waffen sichergestellt worden. Foto: LKA Baden-Württemberg

Stuttgart. Am Mittwoch hat die Polizei im Rahmen einer Großrazzia zeitgleich zwölf Wohnobjekte in acht Bundesländern, unter anderem in Niedersachsen, Bremen und Hamburg, durchsucht und dabei mehr als 100 Waffen sichergestellt. Es besteht der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem Namen "National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland".