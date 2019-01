London. Der ausgehandelte EU-Austrittsvertrag ist im britischen Unterhaus krachend gescheitert. Am Mittwoch muss sich die britische Regierung einem Misstrauensvotum stellen. Wie geht es danach mit dem Brexit weiter? Es gibt sechs Szenarien.

Es sind nur noch 72 Tage bis zum EU-Austritt Großbritanniens und immer noch ist offen, wie der Brexit ablaufen wird – oder ob er gar ausfällt.

Der Vertrag, der innerhalb von 17 Monaten mit der EU ausgehandelt worden war, ist am Dienstag im Parlament durchgefallen. Die Opposition hat ein Misstrauensvotum beantragt. Übersteht die Regierung von Premierministerin Theresa May die Abstimmung am Mittwochabend, hat sie bis Montag Zeit, einen "Plan B" zu erarbeiten. Sechs Szenarien sind theoretisch denkbar, drei davon sind politisch wahrscheinlich:

Nahe liegt die Option, den Scheidungsvertrag nachzuverhandeln und dann erneut vom Parlament beurteilen zu lassen:



Szenario 1: Vertrag nachverhandeln, dann zweite Abstimmung

May will zunächst mit den Labour-Vertretern über konstruktive Änderungen im Brexit-Vertrag beraten. Mays Dilemma dabei: Kommt sie der Opposition entgegen, indem sie sich auf eine engere Anbindung an die EU einlässt, riskiert sie, weitere ihrer eigenen Parteikollegen zu verprellen. Die Konservativen sind bereits gespalten, das hat das Votum gezeigt: auf der einen Seite die Tory-Rebellen, die einen harten Brexit fordern, auf der anderen Seite die kompromissbereiten Tories.



Den Harter-Brexit-Befürwortern kann May nur entgegenkommen, wenn die EU bereit ist, den Vertrag nachzuverhandeln und den darin festgeschriebenen "Backstop" zu lockern. Brüssel signalisierte jedoch bislang, dass eine Nachverhandlung lediglich in die Richtung einer engeren Bindung an die EU, etwa durch den Verbleib in der Zollunion, denkbar wäre. EU-Chefunterhändler Michel Barnier ließ durchblicken, dass er es für wahrscheinlicher hält, dass Großbritannien ohne Deal aus der EU ausscheidet. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel machte klar, dass sie Neuverhandlungen der EU über den Brexit strikt ablehnt.

Szenario 2: Austritt ohne Vertrag

Das Schreckensszenario: Auch die Labour-Partei will einen No-Deal-Brexit abwenden, weil dramatische wirtschaftliche Folgen zu befürchten sind, wenn 45 Jahre währende Beziehungen schlagartig gekappt werden.

Wenn in den nächsten Wochen der Vertrag nicht verabschiedet wird, der Austritt nicht verschoben oder zurückgezogen wird, verlässt Großbritannien am 29. März 2019 automatisch und mit ungeregelten Wirtschaftsbeziehungen die EU, den Europäischen Wirtschaftsraum, die Zollunion und den Schengenraum. Sollte es so weit kommen, könnten EU und Großbritannien vorübergehend Notvereinbarungen schließen – etwa in den wichtigen Bereichen Visa, Aufenthaltsrecht und Luftverkehr.

Von weich bis hart: Das sind die Brexit-Optionen Ganz raus oder nur teilweise? Status quo: Großbritannien ist EU-Mitglied sowie Teil des Europäischen Binnenmarkts, der Zollunion und des Schengenraums.

"Weichster" Brexit: Großbritannien verlässt die EU, die Zollunion und den Schengenraum, aber bleibt im Binnenmarkt.

"Weicher" Brexit: Großbritannien verlässt die EU, den Binnenmarkt, den Schengenraum sowie die Zollunion, aber bleibt im Europäischen Wirtschaftsraum, indem es der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) beitritt, der Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz angehören.

"Mittelharter" Brexit/Theresa Mays Plan: Großbritannien verlässt die EU, den Binnenmarkt und den Schengenraum, aber bleibt in der Zollunion.

"Harter" Brexit: Großbritannien verlässt die EU, den Binnenmarkt, den Schengenraum sowie die Zollunion und vereinbart ein Freihandelsabkommen mit der EU nach dem Beispiel Kanada.

"Ungeregelter" Brexit (auch oft "Harter" Brexit): Großbritannien verlässt die EU, den Binnenmarkt, den Schengenraum und die Zollunion. Folgen: Der Handel mit der EU würde unter Vorgaben der Welthandelsorganisation (WTO) ablaufen. Ende der Freizügigkeit und Grenzkontrollen. Großbritannien müsste Zölle für den Export von Waren in die EU zahlen.



Szenario 3: Brexit verschieben



May könnte einen Antrag an die 27 EU-Staaten stellen, das Austrittsdatum zu verschieben. Alle EU-Mitgliedsstaaten müssten der Fristverlängerung zustimmen. Dazu hieß es aus Brüssel bisher, sei man nur bereit, wenn es konkrete Gründe gibt – etwa eine Neuwahl, die 25 Werktage Vorlaufszeit braucht, oder ein zweites Referendum. Viel mehr Zeit will man den Briten aber nicht gewähren. Der Brexit müsse noch vor den Europawahlen von 23. bis 26. Mai erfolgen, hieß es aus Brüssel. Denn politisch ist es nicht gewollt, dass die Briten noch einmal über Funktionäre und Richtung der EU mitbestimmen, kurz bevor sie gehen.

Szenario 4: Zweites Referendum

Für eine zweite Volksabstimmung vor dem 29. März ist es bereits zu spät. Dafür müsste erst eine neue Verordnung verabschiedet werden, außerdem schreibt das Gesetz eine Vorlaufsfrist vor, die optimalerweise 22 Wochen dauert. Für dieses Szenario müsste die britische Regierung mit der EU eine Verlängerung der Austrittsfrist vereinbaren, siehe Szenario 3.

Szenario 5: Neuwahlen

Labour-Chef Jeremy Corbyn will Neuwahlen mit dem Misstrauensvotum am Mittwoch erzwingen. Mit einem Nein der Abgeordneten zur Regierung wäre diese aber noch nicht sofort gestürzt. Dann würde lediglich ein 14-tägiger Countdown starten, während dessen sich eine Alternativregierung oder die gewählte einer neuen Vertrauensfrage stellen müsste. Erst wenn ihr dann das Parlament erneut das Vertrauen verwehrt, wird das Parlament aufgelöst und es gibt Neuwahlen.

Weil die Konservativen verhindern wollen, dass die Labour-Partei nach möglichen Neuwahlen die Regierung stellt, wird Corbyns Antrag wenig Erfolg zugerechnet. In London erwartet man, dass May die Vertrauensabstimmung gewinnt.

Theresa May könnte die Parlamentswahlen auch selbst vorziehen. Dafür müsste sie aber erst das Vertrauensvotum überstehen und dann die Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten für Neuwahlen gewinnen. Frühestens nach 25 Werktagen dürfte die Wahl stattfinden. Da May und die Tories Neuwahlen bisher ablehnten, ist eine Mehrheit dafür im Parlament wenig realistisch.

Szenario 6: Brexit-Antrag zurückziehen

Bis einen Tag vor dem Austrittsdatum darf Großbritannien seinen Brexit-Antrag zurückziehen. Das hat der Europäische Gerichtshof geurteilt. Das Land bliebe dann weiterhin EU-Mitglied mit allen Rechten und Pflichten. Allerdings müsste das britische Parlament dem Rückzieher mehrheitlich zustimmen. Dies gilt derzeit als unwahrscheinlich.

