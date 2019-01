Osnabrück. Anbieter von Billigflügen kämpfen immer wieder mit Vorurteilen. Die niedrigen Ticketpreise seien schließlich nur auf Kosten der Sicherheit und einer schlechteren Ausbildung der Piloten möglich. Was ist dran an den Sicherheitsbedenken gegenüber den Billigairlines?

Am Wochenende mit dem Flugzeug für einen Einkaufstripp in eine andere Stadt, vielleicht sogar ins Ausland: Dank Billigflieger, im Fachjargon auch Low-Cost-Carrier (LCC) genannt, ist das bei rechtzeitiger Planung ab 18 Euro pro Person machbar – zumindest, wenn man mit Handgepäck reist und die Finger von der Bordküche lässt. Zum Vergleich: Ein Niedersachsen-Ticket der Deutschen Bahn kostet für zwei Personen 29 Euro. Ein Trip mit dem Flieger ist mitunter also nur geringfügig teurer.

Doch woher kommen die niedrigen Preise von Anbietern wie Ryanair oder Easyjet? Regelmäßig wird der Verdacht laut, dass die Firmen die günstigen Tickets auf Kosten geringerer Sicherheitsvorkehrungen anbieten. Piloten und Bordpersonal seien schlechter ausgebildet und die Flugzeuge lediglich mit einer Mindestmenge an Kerosin betankt, das für Notfälle kaum ausreicht, lauten die Vorwürfe.

Energieeffiziente Flotte

Preiswerte Tickets sind laut Ivo Rzegotta vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) jedoch nicht das Ergebnis schlechterer Sicherheitsvorkehrungen. Die Preise würden unter anderem aus einer besonders modernen und energieeffizienten Flotte resultieren, durch die die Unternehmen bares Geld sparen. Dazu passen die Infos über das Flottenalter, die LCCs und klassische Airlines auf ihren Webseiten angeben: Der irische Billiganbieter Ryanair datiert beispielsweise das Durchschnittsalter seiner Maschinen auf 5,5 Jahre, die Lufthansa das ihrer Flotte dagegen auf 11,4 Jahre.

Zudem halten die Billiganbieter die Zahl verschiedener Flugzeugmodelle in ihrer Flotte möglichst gering. Für jeden Typ brauchen sowohl die Piloten als auch das Wartungspersonal nämlich eine zusätzliche Lizenz. Während die Mitarbeiter also auf einen Flugzeugtyp spezialisiert sind, werden gleichzeitig Kosten für Fortbildungen gesenkt. In den folgenden Grafiken zeigen sich exemplarisch die Relationen zwischen Lufthansa als klassische Airline und Ryanair als Billiganbieter.









Ein weiteres Vorurteil: Billigflieger planen für ihre Flüge gefährlich wenig Kerosin ein. Dieser Vorwurf stand 2012 im Raum, als gleich drei Ryanair-Flugzeuge im spanischen Valencia außerplanmäßig landen mussten, weil sich der Treibstoff dem Ende zuneigte. Ein heftiges Gewitter zwang die Flugzeuge damals zum Kreisen über dem Flughafen. „Natürlich ist Kerosin ein großer Kostenfaktor für die Unternehmen", erklärt Janis Schmitt von der Vereinigung Cockpit. Dennoch ist eine Mindestmenge verpflichtend. „Die muss ausreichen für den Weg von der Parkposition bis zum Landefeld, für den Flug, den Umweg zu einem Ausweichflughafen und 30 Minuten Wartezeit in der Luft", fasst Schmitt zusammen. Alles was darüber hinaus geht, liege im eigenen Ermessen des Piloten. Dazu muss ein Grund wie zum Beispiel „schlechte Wetterbedingungen" angegeben werden. „Darüber hinaus musste ich mich noch nie bei meinem Arbeitgeber für mein Vorgehen rechtfertigen", sagt Schmitt, der selbst für einen deutschen Billiganbieter fliegt.



Ihm sei jedoch bekannt, dass Ryanair an manchen Standorten Listen aushängt, auf denen der Treibstoffverbrauch der einzelnen Piloten aufgeführt ist. "Wahrscheinlich sollen die Piloten dazu motiviert werden, möglichst sparsam mit dem Treibstoff umzugehen", vermutet Schmitt.



In den vergangenen Jahren stand Ryanair wegen schlechter Arbeitsbedingungen immer wieder in der Kritik. Zahlreiche Piloten wurden als Scheinselbstständige beschäftigt. Auf diese Weise konnte Ryanair bei wirtschaftlichen Engpässen jederzeit Flugaufträge zurückziehen und Kosten einsparen. Auch im Krankheitsfall gab es bei diesem Geschäftsmodell keine Lohnfortzahlungen. „Das zwingt viele Piloten fast dazu, auch im Krankheitsfall zu fliegen, um die oft hohen Kosten für ihre Ausbildung zu tilgen", erläutert Schmitt. Ein Sicherheitsrisiko für Passagiere und Crew. „Inzwischen geht das Unternehmen – zumindest in Deutschland – dazu über, die Piloten fest anzustellen", sagt der Pilot. Die Streiks, wie zuletzt 2018 in Frankfurt, hätten Wirkung gezeigt, auch die Tarifverhandlungen stünden kurz vorm Abschluss.

Bezüglich der technischen Sicherheitsbedingungen stellt eine Sprecherin des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) auf Anfrage unserer Redaktion klar: „Alle Vorschriften bezüglich Flugbetrieb, Technik und Lizensierung des Luftfahrtpersonals sind EU-weit geregelt und gelten für alle Fluggesellschaften gleich.“ Diese Vorgaben betreffen folglich auch die Wartungsintervalle, die für jeden Flugzeugtyp vorgeschrieben sind. Dabei ist es egal, ob der Flieger einer Billiglinie oder einer klassischen Airline gehört.

Wie häufig werden die Flugzeuge gewartet? Diese Checks sind Pflicht Neben dem täglich vorgeschriebenen Ramp-Check, bei dem Mechaniker das Flugzeug auf technische Defizite überprüfen, und dem Preflight-Check vor jedem Abflug, werden weitere Überprüfungen, je nach Flugstunden der Maschine, fällig. Der sogenannte A-Check erfolgt beispielsweise alle 350 bis 750 Flugstunden. Dabei werden das Innere und die Außenhülle des Fliegers auf Schäden überprüft sowie technische Bestandteile wie die Triebwerke gewartet. Die größte Untersuchung erfolgt beim D-Check rund alle zehn Jahre und dauert bis zu vier Wochen. Bei dem Prozedere wird das Flugzeug komplett auseinandergenommen und per Ultraschall mitunter auf kleinste Risse untersucht. Laut dem Luftverkehrs-Nachrichtenportal Airliners fallen dafür bis zu 50.000 Arbeitsstunden an.

Wer die Vorgaben der EU nicht einhält, riskiert seine Betriebserlaubnis: Ein genehmigtes Instandhaltungsprogramm sowie zahlreiche weitere Nachweise wie die fachliche Eignung sind Voraussetzung für das notwendige Luftverkehrsbetreiberzeugnis. Alle zwei Jahre überprüft die zuständige EU-Behörde, ob nach wie vor alle Bedingungen erfüllt werden. Falls nicht, kann dem Unternehmen jederzeit die Betriebserlaubnis entzogen werden. Andreas Schütz, Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, räumt jedoch ein:

Es lässt sich nicht leugnen, dass manche Airlines die rechtlichen Rahmenbedingungen stark ausreizen.





Weltweites Sicherheitsranking

Die Praktiken mancher europäischer Billigairlines am Rande des Erlaubten seien dagegen in den USA auch bei großen Anbietern an der Tagesordnung, erläutert Schütz. Werden Sicherheitsbestimmungen ignoriert oder nicht erfüllt, drohen in der EU jedoch ernsthafte Konsequenzen. In Abstimmung mit den jeweiligen Zivilluftfahrtbehörden der Mitgliedsstaaten hat die Europäische Kommission beschlossen, Unternehmen, die für unsicher befunden werden, auf die „Gemeinschaftliche Liste“ zu setzen. Fluggesellschaften auf dieser Liste ist der Betrieb im europäischen Luftraum komplett untersagt. Auf dem aktuellen Papier (Stand: 28.11.2018) werden insbesondere afrikanische Unternehmen aufgeführt. Vereinzelt sind aber auch Gesellschaften aus Südamerika und Asien betroffen.Neben den technischen Sicherheitsaspekten sind auch die vorgeschriebenen Dienst- und Ruhezeiten für Piloten und Kabinenbesatzung vereinheitlicht – egal, ob die Angestellten für einen Billiganbieter oder ein klassisches Flugunternehmen wie Lufthansa arbeiten. Laut LBA sind alle Unternehmen dazu verpflichtet, Arbeits- und Pausenzeiten elektronisch zu erfassen. „Die Ruhezeit muss mindestens der vorangegangenen Dienstzeit entsprechen", konkretisiert Janis Schmitt von Cockpit. Maximal seien 13 Stunden Dienst am Stück zulässig.

Trotz der einheitlichen Sicherheitsvorgaben der EU: Deutsche Billiganbieter sucht man im jährlichen Ranking des Hamburger Flugsicherheitsbüros „Jacdec“ unter den ersten zehn Plätzen vergeblich. Insgesamt werden 100 Fluggesellschaften aus aller Welt aufgeführt. Der Index setzt sich aus der Unfallgeschichte der Airline aus den vergangenen 30 Jahren und diversen Risikofaktoren zusammen. Dazu gehören zum Beispiel Wetterbedingungen unter denen geflogen wird sowie das Alter und die Routen der Flugzeuge. Die norwegische Billigairline „Norwegian Air Shuttle" schneidet mit Platz drei für die untere Preisklasse noch am besten ab. Auf Platz fünf folgt „Transavia“ aus den Niederlanden. Der deutsche Billiganbieter Eurowings muss sich mit Platz 25 zufrieden geben. Im Vorjahresvergleich ist die Airline um neun Plätze abgestürzt.

Jacdec-Chef Jan-Arwed Richter relativiert das Ergebnis des LCC jedoch: „Mit einem Sicherheitsindex von 90,59 Prozent hat Eurowings ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die wenigsten Airlines erreichen 90 Prozent." Einige schwere Zwischenfälle hätten sich zuletzt negativ auf den Index ausgewirkt. „Darunter war eine gefährliche Annäherung an eine Drohne nach dem Start in Düsseldorf, eine Triebwerkexplosion in Stuttgart, ein Startabbruch infolge von Steuerungsschwierigkeiten in Las Vegas und ein Blitzeinschlag nahe Jerez de la Frontera", sagt der Sicherheitsexperte. Die Aussage verdeutlicht: die Airlines können auch ohne Eigenverschulden im Ranking abrutschten.

Das Fazit der Sicherheitsfirma lautet dennoch: Fliegen ist so sicher wie nie zuvor. Die Jacdec-Analyse ergab, dass Flugpassagiere im Jahr 2018 30-mal sicherer unterwegs waren als noch 1970. Im selben Zeitraum hat sich die Zahl der Flug-Kunden auf 4,4 Milliarden weltweit um das 14-fache erhöht. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft hervor. Das Jacdec-Ranking unterscheidet die Sicherheit der Fluglinien daher auf einem sehr hohen Niveau. Die Grafik der Datenbank „Aviation Safety Network" dokumentiert die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte:



Billigflieger in Zahlen:

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt veröffentlicht zweimal im Jahr den „Low-Cost-Monitor“ mit Entwicklungszahlen aus dem Billigflieger-Sektor. Hier die wichtigsten Infos aus dem aktuellen Bericht aus dem Herbst 2018: