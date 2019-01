Washington. Donald Trump gibt einen aus: Wegen des Haushaltsstreits hat der US-Präsident kürzlich in die eigene Tasdche gegriffen und ein ganzes Football-Team mit Fastfood bewirtet. Dumm nur, dass er sich bei seiner stolzen Ankündigung bei Twitter vertippt hat. Ein gefundenes Fressen für die Burgerbrater von Burger King.

US-Präsident Donald Trump hat wegen des wochenlangen Haushaltsstreits (Shutdown) in die eigene Tasche gegriffen und laut Weißem Haus ein ganzes Football-Team mit Fast Food bewirtet. Trump, der selbst für seine Liebe zu dieser Art von Schnellgerichten bekannt ist, sagte am Montagabend vor Journalisten, er habe die Mannschaft des Clemson College mit Pizzen, 300 Hamburgern und "sehr, sehr vielen Pommes frites" versorgt. Fotos zeigten Trump grinsend hinter einem riesigen Tisch im Weißen Haus, auf dem sich Burger in Verpackungen einschlägiger Fast-Food-Ketten auf silbernen Tabletts stapelten.

"Hamberders" statt "Hamburgers" Trump vertwittert sich

Trump schrieb am Dienstag auf Twitter, innerhalb einer Stunde sei das gesamte Essen verputzt gewesen. Er habe "gewaltige Mengen an Fast Food" aufgefahren, darunter alleine "mehr als 1000 Hamberder" – Moment: "Hamberder"? Der US-Präsident meinte tatsächlich "Hamburger". Drei Stunden später schickte er einen korrigierten Tweet ins Netz und löschte die alte Nachricht.

Burger King reagiert humorvoll

Doch dass drei Stunden im Internetzeitalter eine lange Zeit ist und im Internet sowieso nichts vergessen wird, musste Trump wegen seines Verschreibers Spott und Häme über sich ergehen lassen. Auch für die Burgerbrater von Burger King war der Vertipper ein gefundenes Fressen:

Alle "Hamberders" seien ausverkauft, heißt es in dem humorvollen Tweet. heute gäbe es nur noch "Hamburger". Auch weitere Twitter-Nutzer griffen den Fehler Trumps auf:

Es ist nicht Trumps erster Vertipper auf seiner Lieblingsplattform Twitter. Im Mai 2017 trendete auf einmal das Wort "Covfefe" bei Twitter. Was der US-Präsident mit "covfefe" meinte, ist bis heute nicht ganz klar. War Trump über seinem Handy mitten im Tweet eingeschlafen? War Alkohol im Spiel - obwohl Trump eigentlich nicht trinkt? Meinte er eigentlich Kaffee oder hatte er unabsichtlich sein Codewort für die US-Atombomben verraten? "Covfefe" könnte aber auch russisch für "Ich trete zurück" heißen, schrieb eine Userin in Anspielung auf die Russland-Affäre. All diese Vermutungen machten #covfefe weltweit zu einem Internet-Phänomen.

(Mit Material der dpa)