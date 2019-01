Britisches Parlamentsvotum verschärft das Brexit-Drama

Osnabrück. Mit der Ablehnung des mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrags dokumentiert die politische Kaste Großbritanniens ein Maß an Verantwortungslosigkeit, wie sie Ihresgleichen sucht. Sie sollte nun dem Souverän das letzte Wort lassen.

Das Votum zeigt, wohin es führt, wenn jeglicher Wille zum Kompromiss taktischem Kalkül und eitler Realitätsverweigerung gewichen ist – nämlich geradewegs in die Sackgasse. Die britische Politik hat nicht geliefert - deshalb sollte sie nun dem Souverän das letzte Wort überlassen.

Vorerst zumindest ist mit dem Votum ein harter Brexit wahrscheinlicher geworden. Mit ihm kommen auf die Insel wie auf die EU unabsehbare Risiken zu. Langfristig steht der Frieden in Nordirland zu Disposition. Zudem dürften die Abspaltungstendenzen der Schotten wieder aufleben; sie hatten für den Verbleib in der EU votiert. Von einem wirtschaftlichen Abschwung ganz zu schweigen. In der Gemeinschaft dürften sich die Konjunktursorgen drastisch verstärken; Deutschlands Exportwirtschaft wird unter dem Brexit leiden.

Muss die EU sich also vorwerfen, zu hart verhandelt zu haben? Nein. Sie stand von Anfang an in dem Dilemma, die Interessen der Union schützen zu müssen und gleichzeitig ein Signal zu setzen, dass ein EU-Austritt nicht zur Nachahmung lohnt. Deshalb gibt es auch nichts nachzuverhandeln. Indes zeigt das ganze Gezerre: Nach Jahrzehnten der immer engeren Verzahnung ist die EU längst eine Schicksalsgemeinschaft, aus der man sich nicht mir nichts, dir nichts verabschieden kann, ohne einen entsprechenden Preis zu zahlen. Wer das verkennt, versteht den europäischen Einigungsprozess nicht.

Für die EU muss es nun darum gehen, einen weiteren Zerfall der Gemeinschaft zu verhindern.