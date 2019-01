Hartz IV auf dem Prüfstand

Berlin. Schafft Karlsruhe, was SPD und Union in den vergangenen Jahren nicht geschafft haben? Vor dem Bundesverfassungsgericht wird über die Zukunft von Hartz IV verhandelt.

Die Frage muss beantwortet werden, wie stark denjenigen die Bezüge gekürzt werden dürfen, die Jobangebote ablehnen oder Qualifizierungsmaßnahmen schwänzen. Es geht also darum, womöglich unzumutbare Härten zu beenden, und nicht um die Abschaffung des Förderns und Forderns.

Die Richter werden zu Recht Korrekturen anmahnen: Die Kürzung des Wohngeldes bei versäumten Terminen etwa kann Leistungsempfänger zu Obdachlosen machen. Über ein Existenzminimum müssen aber auch diejenigen verfügen, die ihr Leben nicht in den Griff bekommen. Sanktionen, die dazu führen, das grundlegendste Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden können, sind eben nicht mehr: zumutbar. Auch der Absturz in Hartz IV nach nur einem Jahr für Menschen, die schon viele Jahre gearbeitet und eingezahlt haben, kann eine ungerechte Härte bedeuten.

Deswegen das System in Frage zu stellen und die Abschaffung der Sanktionen zu fordern, wie es inzwischen auch bei den Grünen in Mode gekommen ist, muss hingegen bedenklich stimmen. Wer den Anschein erweckt, man müsse sich für auskömmliche Sozialleistungen nicht mehr anstrengen, legt die Axt an eine stabile Wirtschaft.