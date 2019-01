Berlin. Noch eine Großbaustelle in Berlin: Erst 18 Jahre alt ist das Bundeskanzleramt, und schon ist es zu klein. Ein Erweiterungsbau soll die Raumnot lindern. Der wird 2027 fertig sein – wenn es gut läuft.

Wer plant das Projekt? Der Entwurf stammt, wie auch das Kanzleramt selbst, von dem Berliner Architektenduo Axel Schultes und Charlotte Frank. In dem Gebäude werden rund 400 Büros, ein Veranstaltungssaal sowie eine Kita und eine Kantine Platz finden. Auffällig ist die 22 Meter hohe freitragende Hubschrauberplattform.



Warum wird gebaut? Seit dem Einzug ins heutige Kanzleramt, das vielen als überdimensioniert erschien, ist die Zahl der Mitarbeiter von 410 auf derzeit rund 750 gewachsen. Für 200 von ihnen wurden auswärts Büros angemietet, die anderen unter anderem in Konferenzräumen untergebracht. Grund des Personalaufwuchses seien neue Aufgaben in der Regierungszentrale, sagte gestern Kanzleramtsminister Helge Braun. Energiewende, Terrorismusbekämpfung, Cyberkriminalität oder Migration nannte er als Beispiele.

Wie teuer wird das Projekt? Laut Frank betragen die Kosten 460 Millionen Euro – das jedenfalls sei der Stand am 28. November 2018 gewesen. Die Summe könne bis zur Fertigstellung 2027 durchaus eine „andere Höhe erklimmen“. Wörtlich sagte sie: „Die Gesamtkosten für das Projekt lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht belastbar beziffern.“ Bezahlen wird der Bund. Der Baubeginn ist für 2023 geplant. Die konkreten Planungen beginnen in diesem Jahr. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei in die Planungen eingeweiht.

Wo wird gebaut? Der Erweiterungsbau entsteht jenseits der Spree. Der ein- bis zweigeschossige, bogenförmige Bau soll das sogenannte „Band des Bundes“ nach Westen hin abschließen. Verbunden wird der Neubau mit dem bestehenden Kanzleramt durch eine Fußgängerbrücke über die Spree. Gegenüber auf der anderen Flussseite liegt die „Schwangere Auster“, wie die Berliner das heutige „Haus der Kulturen“ und frühere Kongresszentrum nennen. In einem Zusatzbau sollen die Logistik und die Poststelle unterkommen.

Wie soll der Neubau aussehen? Architekt Schultes sagte: „Dieses Amt ist feingliedrig im Vergleich zu dem, was vorher gebaut wurde.“ Er zielte damit auf das „Monstrum“ Hauptbahnhof ab, das der Architektenkollege Meinhard von Gerkan geplant hatte. Aber Schultes gab zu, dass auch das Kanzleramt aussehe wie eine „Sphinx mit abgehackten Armen“. Doch das liege daran, dass ursprünglich zusätzlich noch ein Forum vor dem Gebäude geplant worden sei. Dieses sei aber nicht gebaut worden.

Und das Kanzleramt? Altkanzler Helmut Kohl setzte den Bau des Gebäudes durch, das die Berliner „Die Waschmaschine“ nennen. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zog 2001 als Erster ein. Insgesamt vier Jahre hatte der Bau in Anspruch genommen. Die Baukosten sollen sich auf rund 250 Millionen Euro belaufen haben. Wintergärten, Büros, eine kleine Wohnung für den Kanzler und Lobbys befinden sich in dem 36 Meter hohen Betongebäude. Mit seinen 19 000 Quadratmeter Hauptnutzfläche zählt das Regierungsgebäude zu den größten weltweit. Doch mindestens genauso groß erscheinen seine unzähligen Baumängel, eine undichte Tiefgarage ist nicht das einzige Problem.